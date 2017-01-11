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〈北部〉各界建言 改善車輛、駕駛素質

2017-01-11

〔記者陳昀／桃園報導〕市府社會局積極招募民間資源捐贈復康巴士，方便身心障礙者到戶外活動，但使用者除了覺得車輛不足，也反映部分駕駛的態度不友善、車輛品質不佳等問題。

市議員黃婉如表示，經常接獲身心障礙人士反映，復康巴士的服務品質良莠不齊，有些老舊車輛，門壞了沒修或輪胎胎壓不足等，司機的素質也不一，有身心障礙者被放鴿子，在路邊苦等兩個多小時，市府若不加強輔導管理，車輛再多、沒有適任的司機也是枉然。

黃婉如表示，愛心計程車、無障礙計程車是市府與計程車業者合作辦理，管理、車輛調配權都在業者手中，建議市府連同復康巴士統一改由官方管理、整合，才能精準調配，提供身心障礙者更好的服務。

桃園市視障福利發展協進會理事長林方雯表示，市府去年起擬定分級、分流機制，讓中重度身心障礙者優先搭乘，但因數量不夠，反而造成中度身心障礙者只能苦等，愛心計程車或無障礙計程車雖然提供部分服務，但適用性仍不及復康巴士。

林方雯說，協會也有會員在路邊苦等，被復康巴士駕駛放鴿子，也有不少會員反映部分駕駛的態度不佳，希望市府和業者加強對司機的輔導管理，大部分的身障者就是因為沒辦法使用大眾運輸工具，才需要申請復康巴士，請駕駛拿出同理心對待；另外，部分復康巴士設有悠遊卡付款機器，讓身障者免於掏錢、找零等動作，非常方便，希望市府在復康巴士全面推廣。

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