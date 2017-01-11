〈北部〉160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市約有兩萬七千名中重度的身心障礙者，全市目前的復康巴士雖有一百六十輛，但仍是杯水車薪，平均約一六八人「搶」一輛車；昇恆昌公司昨天捐贈三輛復康巴士，藉此拋磚引玉，呼籲各界捐車來關懷弱勢民眾；社會局表示，會持續增加低底盤公車、擴大招募愛心計程車等，彌補復康巴士的不足。
至少需200輛 尖峰調派也有問題
桃園市有八萬多名身心障礙者，其中，中重度以上約兩萬七千人，市長鄭文燦表示，若要達到合理分配的密度，至少需要兩百輛復康巴士，他感謝昇恆昌公司董事長江松樺慷慨捐贈，市府會持續鼓勵企業、社團與個人捐車。
市府社會局身心障礙福利科科長蘇美惠表示，復康巴士已達到去年設定的一百六十輛目標，包含市府自有的一○六輛，以及承包的世豪公司擁有的五十四輛，今年預計再增加十五輛，在交通尖峰時段確實有訂不到車的問題，一例一休也造成影響，社會局努力募集車輛，也不斷和世豪公司溝通，要求提升調派車輛的能力。
將增低底盤公車、愛心計程車
蘇美惠說，雖然桃園市有兩萬七千名中重度的身心障礙者，但復康巴士主要用於就醫、就學、復健、就業，根據去年統計，實際預約復康巴士的只有八千四百卅五人，服務人數比例不會比其他五都低，問題出在尖峰時段的車輛調派作業。
她表示，增加復康巴士的數量，除了解決尖峰時段的調派問題，也能統一車輛品質，希望把車齡控制在八年內，必須持續募集新車汰舊；此外，市府也會持續增加低底盤公車、無障礙公車等大眾運輸工具，並擴大招募愛心計程車及無障礙計程車等。
復康巴士主要服務對象採預約登記制，服務對象是中重度肢障、器官重度殘障且坐輪椅者、重度視障這三大類，在七天前預約，其他身心障礙者要三天前預約；低收入戶前八趟免費，一般身障者是按計程車費率的三分之一計價。
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