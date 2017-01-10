〈南部〉全美數學競賽 南市3人滿分

2017-01-10

〔記者王涵平／新營報導〕新東國中、南光高中學生參加「全美AMC8數學競賽」，皆傳滿分佳績，為南市爭光。

全球有廿多萬人參加全美AMC8數學競賽，兩百多人得到滿分，台灣有廿二位滿分，包括新東國中兩位、南光高中一位，獲校方公開表揚。

新東國中王揚磬和蔡承翰與南光高中國中部國二生湯嘉彬獲滿分，為南市爭光，財團法人九九文教基金會董事長何焱銘、執行長陳榮輝前往學校頒獎。

新東國中校長陳惠文說，平時會多發掘學生的興趣和專長，開發每位學生的潛能適性發展，讓學生的專長發光發亮，兩位滿分的同學就是老師發掘專長後進行數學系列培訓，同學也有很好的學習態度，感謝數學指導老師蘇彥濃、劉哲源以及所有數學老師長期用心培養學生多元的能力。

新東國中另有陳柄睿、林昕佑、林儀承和黃冠欽等四位同學榮獲「台灣區JHMC數學競賽」全國團體銅牌獎。

南光高中國中部二年級湯嘉彬的數學老師陳秋霜說，湯嘉彬個性開朗、平易近人，學習相當專注且主動，對於數學特別有毅力，一定會問到解惑為止，同學也喜歡找他討論。

湯嘉彬從小對數學有高度興趣，小學開始就參加與數學相關競賽，曾獲全國世界數學邀請賽金牌獎、國際數學競賽國手選拔賽台灣區複賽金牌獎、IMC國際數學競賽壹等獎、OMC全國奧林匹亞菁英盃貳等獎等獎項。