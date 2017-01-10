〈南部〉（全國最多） 成大七教授 獲吳大猷先生紀念獎

2017-01-10

〔記者劉婉君／台南報導〕科技部「吳大猷先生紀念獎」培育青年研究人員，國立成功大學共有七人獲選，首度躍居全國各大學之冠，校方昨天頒發每人十萬元獎金，補助出國交流或充實研究經費。校長蘇慧貞感慨教育軟硬體資源南北差距大，希望政府能真正照顧到可對國家未來競爭力有貢獻的人，而對於少子化衝擊部分大學新生報到率的問題，她認為，愈中南部的學校愈面臨危機，檢討問題不能單看統計數據，應從區域性等問題全面思考。

一○五年「吳大猷先生紀念獎」成大大豐收，包括物理學系副教授陳則銘、生理學科暨研究所副教授楊尚訓、機械工程學系副教授劉彥辰、醫學系外科主治醫師賴昭翰、生物科技研究所副教授王涵青、航空太空工程學系助理教授李約亨、交通管理學系副教授林東盈等七人獲獎，獲獎人數超越台大。

蘇慧貞表示，年輕學者充滿活力與熱情，在教學研究上具有強大爆發力，可銜接起教授退休潮造成的斷層，也是成大準備好繼續躍升的基礎，成大地處南台灣，雖然地理上先天失調，但可藉由「延攬優秀人才」彈性薪資獎勵法、重點領域拔尖計畫等獎勵措施，讓年輕學者無後顧之憂，樂在成大深耕。