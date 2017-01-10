〈南部〉（全國最多） 成大七教授 獲吳大猷先生紀念獎
2017-01-10
〔記者劉婉君／台南報導〕科技部「吳大猷先生紀念獎」培育青年研究人員，國立成功大學共有七人獲選，首度躍居全國各大學之冠，校方昨天頒發每人十萬元獎金，補助出國交流或充實研究經費。校長蘇慧貞感慨教育軟硬體資源南北差距大，希望政府能真正照顧到可對國家未來競爭力有貢獻的人，而對於少子化衝擊部分大學新生報到率的問題，她認為，愈中南部的學校愈面臨危機，檢討問題不能單看統計數據，應從區域性等問題全面思考。
一○五年「吳大猷先生紀念獎」成大大豐收，包括物理學系副教授陳則銘、生理學科暨研究所副教授楊尚訓、機械工程學系副教授劉彥辰、醫學系外科主治醫師賴昭翰、生物科技研究所副教授王涵青、航空太空工程學系助理教授李約亨、交通管理學系副教授林東盈等七人獲獎，獲獎人數超越台大。
蘇慧貞表示，年輕學者充滿活力與熱情，在教學研究上具有強大爆發力，可銜接起教授退休潮造成的斷層，也是成大準備好繼續躍升的基礎，成大地處南台灣，雖然地理上先天失調，但可藉由「延攬優秀人才」彈性薪資獎勵法、重點領域拔尖計畫等獎勵措施，讓年輕學者無後顧之憂，樂在成大深耕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
南區焚化廠爐爆案 一廠商被收押
南投冠好公司清除易燃廢棄物高雄市環保局南區資源回收廠焚化廠上月初發生爐爆，損失七百四十九萬餘元。高雄地檢署獲報展開偵辦，查出生產自黏標籤與電…
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉（全國最多） 成大七教授 獲吳大猷先生紀念獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分