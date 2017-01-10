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〈南部〉苦訓鍍金 智能障礙許秀娟再戰特奧

2017-01-10

校方將提報總統教育獎

〔記者劉婉君／台南報導〕「我要繼續當國手，為台灣爭光，還可以用獎金減輕爸媽負擔。」廿歲的許秀娟從小學習直排輪及冰刀，是國內賽的金牌常勝軍，也曾多次代表國家參加特殊奧運滑冰賽。台南啟智學校畢業後，她白天在加油站上班、晚上就讀康寧大學餐飲系夜間部一年級，三月將赴奧地利再度挑戰特奧會，未來希望能滑向教練夢，改善家人生活。她逆境向上的精神，也感動學校將提報爭取總統教育獎。

許秀娟患有中度智能障礙，國小二年級時在老師的建議下，開始接觸直排輪，從此迷上速度感，初學時雖然常常跌倒，但好勝心強的她不肯服輸，一次又一次地爬起來反覆練習，在國內賽事中獲得無數金牌，於二○○七年中國上海夏季特奧中更是一鳴驚人，在輪鞋三百公尺競速項目中摘下金牌，她說，「滑冰很快樂，我喜歡當國手，就算訓練很累也不能放棄。」

在老師眼中，許秀娟是個陽光女孩，總是笑臉迎人，在國內屢獲金牌的她，最喜歡出國比賽，「因為選手比較強，又有漂亮的風景」。

許秀娟出身經濟弱勢家庭，一家五口依靠父親打零工維持家計，她身為長女，滑冰不只讓她找到成就感，更讓她有機會賺取獎金，幫助爸媽減輕家庭負擔，希望將來能成為一名滑冰教練，分享她對滑冰的熱情，而且「應該會比較有錢，可以交給爸媽。」

餐飲系副主任張秀杏說，許秀娟非常有責任心，對交代她的事執行力很高，逆境中力爭上游的精神，值得做為其他同學的表率。

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  • 許秀娟在國內外輪鞋及滑冰比賽獲獎無數。（記者劉婉君攝）

    許秀娟在國內外輪鞋及滑冰比賽獲獎無數。（記者劉婉君攝）

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標題：〈南部〉苦訓鍍金 智能障礙許秀娟再戰特奧


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