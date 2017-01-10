〈南部〉52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作

2017-01-10

自發碾米工廠 閒置空間利用

〔記者楊金城／下營報導〕有五十二年歷史的下營區大埤里舊碾米廠變身成「藝廊」，展出鄉土畫家吳聰益的油畫，大埤寮仔有「車庫」（圖書館），還首辦畫展，為打造藝文書香新故鄉，立下不可磨滅的創舉。

吳聰益展出廿幅油畫，以描繪昔日插秧、鹽田、養蚵等農漁村風情為主題，吸引許多鄉親來看展。居民楊文義說，難得在鄉下辦畫展，吹起藝術風。

已辦過新書發表、鄉土音樂會

舉辦吳聰益畫展的「自發碾米工廠」，至今仍保存檜木製的木造碾米機，「自發」第二代的楊文謀將閒置四年的老碾米廠做為老家大埤寮仔鄉親的開放空間，辦過新書發表會、鄉土音樂會，再首辦吳聰益油畫展。

楊文謀和吳聰益是下營國中第二屆同學，不僅提供老家平房讓吳聰益返鄉進駐創作，也和同屆同學力邀他在老家碾米廠辦畫展，將老父留下的老碾米廠賦予藝術新生命價值，成就藝文書香大埤寮仔的佳話。

四十五年次的吳聰益，老家在大埤寮仔隔壁的大屯里，高中沒畢業，十七歲時就到台北謀生，學畫根本不是藝術科班出身。

吳聰益說，到台北後在廣告公司任職，學習繪製建築透視圖，後來又到畫廊工作寫楷書廣告看板，不自覺愛上畫畫，自習學會油畫技巧；近些年，吳聰益也精於３Ｄ彩繪，在學甲、七股、下營多所學校和公園留下３Ｄ彩繪的作品，去年並獲選下營國中傑出校友，讓自認「沒讀書」的他很感恩。

楊文謀說，吳聰益油畫展只展出短短二天，昨天結束，計畫長期在大埤寮仔車庫（圖書館）、自發碾米廠辦展，打造藝文書香新故鄉。

吳聰益現住在老碾米廠旁楊文謀的老家，住在農村很安靜，很喜歡創作環境，和鄉親聊天找尋創作靈感。