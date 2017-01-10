〈南部〉52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
2017-01-10
自發碾米工廠 閒置空間利用
〔記者楊金城／下營報導〕有五十二年歷史的下營區大埤里舊碾米廠變身成「藝廊」，展出鄉土畫家吳聰益的油畫，大埤寮仔有「車庫」（圖書館），還首辦畫展，為打造藝文書香新故鄉，立下不可磨滅的創舉。
吳聰益展出廿幅油畫，以描繪昔日插秧、鹽田、養蚵等農漁村風情為主題，吸引許多鄉親來看展。居民楊文義說，難得在鄉下辦畫展，吹起藝術風。
已辦過新書發表、鄉土音樂會
舉辦吳聰益畫展的「自發碾米工廠」，至今仍保存檜木製的木造碾米機，「自發」第二代的楊文謀將閒置四年的老碾米廠做為老家大埤寮仔鄉親的開放空間，辦過新書發表會、鄉土音樂會，再首辦吳聰益油畫展。
楊文謀和吳聰益是下營國中第二屆同學，不僅提供老家平房讓吳聰益返鄉進駐創作，也和同屆同學力邀他在老家碾米廠辦畫展，將老父留下的老碾米廠賦予藝術新生命價值，成就藝文書香大埤寮仔的佳話。
四十五年次的吳聰益，老家在大埤寮仔隔壁的大屯里，高中沒畢業，十七歲時就到台北謀生，學畫根本不是藝術科班出身。
吳聰益說，到台北後在廣告公司任職，學習繪製建築透視圖，後來又到畫廊工作寫楷書廣告看板，不自覺愛上畫畫，自習學會油畫技巧；近些年，吳聰益也精於３Ｄ彩繪，在學甲、七股、下營多所學校和公園留下３Ｄ彩繪的作品，去年並獲選下營國中傑出校友，讓自認「沒讀書」的他很感恩。
楊文謀說，吳聰益油畫展只展出短短二天，昨天結束，計畫長期在大埤寮仔車庫（圖書館）、自發碾米廠辦展，打造藝文書香新故鄉。
吳聰益現住在老碾米廠旁楊文謀的老家，住在農村很安靜，很喜歡創作環境，和鄉親聊天找尋創作靈感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
南區焚化廠爐爆案 一廠商被收押
南投冠好公司清除易燃廢棄物高雄市環保局南區資源回收廠焚化廠上月初發生爐爆，損失七百四十九萬餘元。高雄地檢署獲報展開偵辦，查出生產自黏標籤與電…
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分