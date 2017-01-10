〈南部〉狠鄰丟雞翅 毒死5隻狗
2017-01-10
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名林姓阿嬤好心收養十隻流浪狗，卻引發王姓鄰居不滿，雙方多次爆發口角衝突，王男前晚以毒雞翅害死五隻狗，另一隻狗送醫，鳳山警方昨將王男依法送辦，最重可處一年有期徒刑。
雙方多次爆口角衝突
林姓阿嬤與王姓男子是三十年鄰居，林嬤原本只養三、四隻狗，三年來已收養到十隻，卻引發王姓鄰居不滿，雙方多次爆發口角衝突，王男一度當著林家人面前，嗆聲「要毒死小狗，要一命賠一命」，林家人一度怒告王男恐嚇，經王妻出面賠罪，林家人才和解撤告。
不料雙方去年十一月再爆發口角衝突，林嬤前晚近九時返家，帶著十隻小狗外出放封，發現隔壁空地有一包雞翅，一度起疑「會不會是毒餌？」赫見小狗吃了雞翅，十分鐘後竟吐血，造成五隻狗死亡、一隻狗送醫急救，她痛斥兇手太可惡！
警方據報到場採證，發現一包毒雞翅，交由動保處送驗，袋內起獲一只手套，警方已採集DNA送驗，並調閱監視器畫面，發現王男於晚間八時許，手持塑膠袋爬到五樓頂，丟下毒雞翅到王家旁空地，才從容步行回家，鎖定王姓鄰居涉嫌重大，昨通知他到案說明。
警方表示，王男到案一度否認毒狗，強調他在家看電視，毒狗不是他做的，不過警方出示監視器畫面，王男見事跡敗露才認栽，供稱因罹癌身體不適，狗吵又亂撒尿，吠叫還會追他，向林家人反映，又不願改善，積怨已久爆發，才會將雞翅摻老鼠藥毒狗。
林家人昨追加提告恐嚇，警訊後將王男依恐嚇及動保法送辦；動保處表示，依動保法規定，虐待動物致死，最重可處一年有期徒刑，併科最高一百萬元罰金。
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