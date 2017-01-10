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〈南部〉自由車國手 「吹落山風」魔鬼訓練

2017-01-10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園中學自由車隊王家豪、呂佳儀獲選亞錦賽國手，將赴中東巴林參賽，曾有沙漠國家參賽經驗的教練黃晉隆，決定帶選手到墾丁吹落山風，黃晉隆說，沙漠風大又熱，必須讓選手突破體能極限。

王家豪、呂佳儀去年十月在全國自由車錦標賽公路賽分獲第四、三名，取得亞洲自由車公路錦標賽男、女青年組門票，二月廿五日將啟程前往巴林為國爭光。

王家豪去年就曾參加同項賽事，卻因不適應日本靜岡冷冽天氣，成績不理想。他說當時部分公路都已結冰，身體卻一直熱不起來，他國選手看起來都不會累，內心很震撼。

呂佳儀在國內各賽事「穿金戴銀」，當國手是頭一遭，得知要到沙漠國家參賽，特地先上網了解氣候、地形，她說會以平常心拚看看。

黃晉隆表示，王、呂雖較擅長登山賽，仍屬綜合型選手，巴林公路賽的路段以平路居多，在熱帶沙漠型氣候地區參賽，選手必須先克服氣候問題。

黃晉隆曾代表台灣赴卡達參賽，深知沙漠風大，擬定的魔鬼訓練項目之一，就是百公里長征到墾丁吹落山風，他說，在沙漠比賽一定要能對抗風阻，將藉訓練增強耐力及速度。王家豪說，有了上次經驗，將按表操課突破體能極限，比賽時「會盡力撐下去」，呂佳儀則將加強計時能力，很高興有觀摩他國好手的機會。

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  • 王家豪（右）、呂佳儀（左）獲選國手，教練要帶他們去吹落山風，克服沙漠氣候。（記者洪臣宏攝）

    王家豪（右）、呂佳儀（左）獲選國手，教練要帶他們去吹落山風，克服沙漠氣候。（記者洪臣宏攝）

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標題：〈南部〉自由車國手 「吹落山風」魔鬼訓練


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