〈南部〉幫弱勢生脫貧 產官攜手助存圓夢金
2017-01-10
學生自存兩年 相對提撥金額
〔記者方志賢／高雄報導〕高市社會局協助中低收入戶學生儲存「第一桶金」，結合中鴻鋼鐵公司開辦「幸福萌芽．青少年發展帳戶」，學生兩年自存及相對提撥款共十四萬四千多元，作為升學或就業圓夢基金，七十五人參加計畫，累計總儲款達一千萬元。
另規劃職場體驗、理財課程等
高雄市社會局副局長葉玉如表示，社會局結合民間企業協助中低收入戶學生定期存款累積圓夢基金外，還規劃自我成長、職場體驗、理財課程，另安排社區志願服務，讓參加學生從服務的體驗中學習成長，進一步達到自立脫貧的目標。
單親、隔代教養長大的阿恩，兩年前參加這項脫貧計畫，一路有社工員、志工陪伴、支持，為了改善家庭經濟，他就讀私校建教合作班，成績維持班上前三名，兩年來他存到了圓夢基金，也因為參加成長課程，變得更懂事、願意幫助他人。
今年脫貧計畫—「幸福DNA．讓愛蔓延青少年發展帳戶」開始要執行，預計儲存卅個月，可存一千到三千元，作為升學或就業圓夢基金。
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