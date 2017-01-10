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〈南部〉不滿年金改革 屏東教師明陳情

2017-01-10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕年金改革如火如荼，屏東縣教育產業工會號召屏東教師總動員，在明天下午四點到五點半到縣府陳情；縣府教育處表示，針對議題表達不同聲音是所有人的權利，希望陳情活動和平理性。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田指出，全國教師們依法發起「爭議行動」，這次到縣政府陳情的訴求有兩點，第一點要請縣長潘孟安代為轉達民進黨政府，年金改革政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續，第二點則請潘孟安爭取教師退休權益，反對退休六十歲起支，應給十年緩衝實施八五制。

縣府教育處副處長許沛祥說，雖然年金改革是中央政策，縣府會協助把陳情聲音傳達給中央，除提醒欲出席活動的教師必須依規定辦理請假或代課作業，不希望影響教學現場授課，同時也呼籲和平理性表達訴求。

工會表示，週三下午小學沒有上課，國、高中多為社團課程，在不影響學生權益的前提下，希望老師們請假，一起站出來，要求政府負起雇主責任，確保基金財務的健全與永續，初估會有逾兩百名教師與家眷到場。

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