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〈南部〉落實農藥殘留檢驗 7市場買氣旺

2017-01-10

連5年獲農委會頒獎

〔記者邱芷柔／屏東報導〕面對大型連鎖量販店瓜分消費市場，傳統市場也跟著演變，有業者在市場內設立「現場農藥殘留檢驗」，每個月平均檢驗一萬一千多件蔬果，連續五年獲得農委會頒獎，業績也跟著成長三成。

尚青蔬果運銷合作社黃昏市場營業部經理柯國華說，五年前黃昏市場在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，訓練合格的檢測員每天都要到上架的蔬菜區採樣，四十分鐘就能驗出結果。

「就是要讓消費者眼見為憑！」柯國華說，市場上架的蔬菜都經過四道檢驗程序，包括產地檢驗、轉運檢驗、批發集貨檢驗，層層把關後，他們特地把最後一次檢驗拉進市場裡，讓消費者親眼看到，用傳統市場價格買到安心無毒的優質農產品。

銷售量平均多3成

尚青蔬果運銷合作社黃昏市場管理部經理鄭竣壬說，目前台南、高雄、屏東共有七處市場擁有快速檢驗室，每個月上報農委會的檢驗報告有一萬多件，被檢出農藥殘留超標的蔬果當場封存，市場內售價不會因為多了檢驗就提高價格，合作社統計，這樣的食安策略成功帶動買氣，銷售量成長了三成。

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  • 尚青蔬果運銷合作社在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，每個月平均檢驗超過一萬件蔬果，連續五年獲得農委會頒獎肯定，市場銷售業績也跟著成長三成。（記者邱芷柔攝）

    尚青蔬果運銷合作社在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，每個月平均檢驗超過一萬件蔬果，連續五年獲得農委會頒獎肯定，市場銷售業績也跟著成長三成。（記者邱芷柔攝）

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標題：〈南部〉落實農藥殘留檢驗 7市場買氣旺


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