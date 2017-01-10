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〈南部〉助弱勢賣農產 花東好物平台上線

2017-01-10

提撥30％盈餘作公益

〔記者黃明堂／台東報導〕農產品一旦遇到量多價跌，弱勢農民就陷難關，消費者也未必買到便宜。前立委賴坤成屢次收購滯銷農產，進一步在臉書成立「花東好物社企平台」，將平價農產直銷到消費者手上，從盈餘提撥卅％作為公益金。

「花東好物社企平台」是因近日高麗菜價格崩盤而催生，高麗菜也成了平台於本月八日開張以來，第一件銷售標的物，昨天已銷售陳姓單親媽媽產量的三成多。

首波幫單親媽賣高麗菜

賴坤成服務處主任林建宏說，台東一位陳姓單親媽媽，獨自扶養五名年幼子女，原本採荖葉的穩定收入被尼伯特毀了，獲好心人免費提供農地種高麗菜，卻遇價崩滯銷，服務處已與她接洽，全部收購，並透過網路銷售，因陳婦無車，服務處還雇貨車到田裡載運。

他說，兩個月前，高麗菜一斤要一百卅元，她當時種了將近千顆，現在要收成，價格崩盤，但每天一早，仍然摸黑採收，以機車載幾十顆到鯉魚山下賣，一斤只有十塊錢，還是得賣。

過去，梅子、洛神花、酪梨、香蕉都曾遇價格崩盤，賴坤成均認購代銷，透過網路反應熱烈，這波高麗菜也一樣。

林建宏說，花東好物社企平台是以社會企業之概念所架構而成，協助花東縱谷產出的農產、手作加工商品為推廣，並以弱勢戶為主要協助對象，從產地直接到消費者手上，減少利潤剝削，提高農民的獲利。

他說，這是營利性平台，扣除管銷費用，盈餘將提撥卅％作為公益金，照顧弱勢戶與孩童。平台已開始運作，同步進行營利事業登記的流程。

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  • 賴坤成服務處主任林建宏昨天傍晚到陳婦田間載運高麗菜，透過社企平台出貨。（記者黃明堂攝）

    賴坤成服務處主任林建宏昨天傍晚到陳婦田間載運高麗菜，透過社企平台出貨。（記者黃明堂攝）

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