〈南部〉蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
2017-01-10
〔記者蔡文居／台南報導〕自由台灣黨主席蔡丁貴因被控拉倒湯德章紀念公園的孫文銅像，被台南市政府移送，經法院判處拘役確定，他拒絕易科罰金，入監服刑前，昨天率支持者一路從湯德章公園遊行至市政府抗議，要求市長賴清德於今年內將南市所有的威權銅像全部拆除。同時，將三月十三日湯德章受難日正名為「湯德章紀念日」。
並將湯德章受難日正名為「湯德章紀念日」
台南市政府表示，在蔡丁貴教授的作為之前，市府已經在做轉型正義的事，往後也會繼續努力推動轉型正義。前年市府讓政治圖騰離開校園，將全市國中小蔣中正銅像移置，並且保存湯德章故居，列為名人故居，並訂定三月十三日為「正義與勇氣紀念日」，任何紀念日的意義在於了解歷史，學習其精神，市府尊重各界不同的聲音。
台南市政府也重申，蔡教授因毀損被起訴，過程中市府已經盡力協助，但法治社會有明確規範，蔡教授最後被判刑，市府也感遺憾！有關蔡教授的民事訴訟部分，市府有委請律師撤告，但蔡教授不同意。
另外，國民黨團則表示，蔡丁貴毀損公物，市府如撤告訴，國民黨團將告賴清德瀆職。
蔡丁貴昨天舉行遊行抗議及記者會後，預計於本月十一日入監服刑，他表示，在拆除銅像事件中，他被賴清德市長移送，他認為賴清德被體制所利用，「利用民進黨的台南市長來壓迫主張台灣獨立建國的蔡丁貴，用淺綠來打深綠，用華獨來打壓台獨。」這件事賴清德如要取得他的原諒，就應該在年底前，將台南市的孫文、蔣介石銅像全部拆除。
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