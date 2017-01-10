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〈南部〉南鐵地下化邁大步 仁德段發包

2017-01-10

大陸工程得標 三月動工

〔記者蔡文居／台南報導〕延宕多年的台南鐵路地下化工程又向前跨出一大步！經費四十三億元，總長三公里多的仁德段標案，交通部鐵工局已低調於上個月底順利完成發包，由大陸工程得標。市府表示，希望紛擾多年的南鐵案能苦盡甘來，做為全國重大爭議工程順利克服困難的範例。

全案分四標 預計110年完工

市府表示，南鐵案將分四個標案辦理發包，除了仁德段，另外東區、北區各一標，而台南車站主體工程及周圍則獨立一標。仁德段得標的大陸工程公司，信譽不錯，整個南鐵案也逐步朝正向發展，未來在仁德段順利發包後，今年也會啟動用地協議價購，下半年會報中央辦理徵收。

市府表示，預計南鐵仁德段可望於今年三月動工，紛爭多年的南鐵地下化工程也將再往前邁出一大步。預估整個南鐵工程若一切順利，估計全線在民國一一○年可以完工。

市府表示，南鐵仁德段範圍從林森站（台南榮家附近）往南延伸到仁德的地下化終點，全長三千二百一十五公尺，總經費四十三億元。目前用地，含台糖土地部分，已有八成多完成協議價購，尚未同意的部分，將報請中央辦理徵收。其他三個標案用地取得，由地政局進行協議價購及協助辦理地上物查估。

據了解，交通部鐵工局辦理仁德段地下化工程招標，為避免抗爭，過程十分低調，去年十二月二十七日在台北順利完成發包作業，共有七家廠商參與投標，最後由大陸工程得標，事後，鐵工局及市府也未對外張揚，為的就是避免刺激拆遷戶，引來抗爭。

市長賴清德曾於去年底在就職六週年的記者會上，正式宣布台南鐵地路下化工程將於今年動工。他強調，今年一定會動工，預計三至四年即可完工。當時這麼篤定，就是因為仁德段即將辦理招標，而且有多家廠商參與投標，當時市府就評估，應可順利完成發包作業。

台南市區鐵路地下化計畫，北起永康大橋站附近，南至生產路以南附近，全長八公里多，總經費二百九十三．六億元。未來完工後，除新建台南新站外，將新增林森站及南台南站兩個車站，工期原預定六年，於一○六年五月完工，因自救會及社運團體強力抗爭，工程也因此延宕。

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  • 南鐵案第一標已於上個月底順利完成發包，由大陸工程得標。市府估計全線在民國110年可以完工。（記者蔡文居攝）

    南鐵案第一標已於上個月底順利完成發包，由大陸工程得標。市府估計全線在民國110年可以完工。（記者蔡文居攝）

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標題：〈南部〉南鐵地下化邁大步 仁德段發包


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