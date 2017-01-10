〈南部〉《觀察筆記》又矛又盾

2017-01-10

大考中心打了行政院一記響亮耳光。

約業者喝咖啡、電話詢問有漲價意願否，行政院是不是也該約詢因為一例一休而成本倍增要漲報名費的大考中心？

這個行政院真的很多是矛無堅不摧，還是盾能擋任何利器的矛盾問題。閣揆林全剛說一例一休的漲價是必然的，引發議論之後，約漲價業者喝咖啡、電話查問漲價意願。不是必然的嗎？

林全搬的這塊砸腳石頭可大了。後坐力也許可與馬英九的油電雙漲較勁，傷害在目前尚難以預估，但是，眼高手低的評論已經出爐。

大考中心若漲報名費，那麼，這一句「只許州官放火，不許百姓點燈」的成語將會是林內閣刺眼的刺青，也是自殘的證據。

決策形成之先，不放空氣球試探，或是在實施的環境中預演以求客觀答案，卻僅以主觀做政策，如此粗糙，當然處處地雷，步步驚魂。

好似「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」，讓人直冒冷汗！

（資深記者黃明裕）