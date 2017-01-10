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〈南部〉南區焚化廠爐爆案 一廠商被收押

2017-01-10

南投冠好公司清除易燃廢棄物

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市環保局南區資源回收廠焚化廠上月初發生爐爆，損失七百四十九萬餘元。高雄地檢署獲報展開偵辦，查出生產自黏標籤與電子膠帶的南投冠好公司為節省成本，涉嫌將易燃的甲苯事業廢棄物交給不具「甲級」清運資格的鳳山璞石公司處理，璞石不實申報為其他事業廢棄物，逕自送往南區焚化爐過磅焚燒，引發爐爆；冠好楊姓負責人昨遭檢方聲押獲准。

另冠好公司簡姓經理卅萬元交保、璞石公司梁姓負責人五十萬元交保。全案依違反廢棄物清理法擴大偵辦中。

高雄市南區資源回收廠焚化爐，去年十二月二日傍晚發生爐爆大火，造成焚化爐受損，雄檢獲高市府環保局通報後，採取「以車追人」方式清查。

為省錢 交不具甲級資格公司處理

專案小組發現，南投冠好公司楊姓負責人、簡姓經理明知該公司生產各種自黏標籤及電子膠帶過程中，會產生廢甲苯與黏膠混合而閃火點小於攝氏溫度六十度之易燃性有害事業廢棄物，依法應委託具「甲級」事業廢棄物清除處理許可之機構清除、處理，竟為節省清除費用，涉嫌於前年十一月間起，由簡姓經理多次將該公司之有害事業廢棄物交予不具事業廢棄物清除處理許可之璞石公司處理。

不實申報 逕送過磅焚燒引發爐爆

其中，璞石公司梁姓實際負責人去年十二月二日指示不知情司機駕駛該公司所屬大貨車，自該公司位在小港區私設儲存場內，清運冠好公司以太空袋包裝之有害事業廢棄物前往南區焚化廠焚燒處理。

並於南區焚化廠過磅時，不實申報係其他公司廢棄物，焚化廠工作人員因無法察覺，同意其進廠焚燒，致該廠二號焚化爐於當日十七時十一分許，發生爐爆及火災後燒毀。初估南區焚化廠財物損失高達七百四十九萬餘元。

雄檢國土環保兼企業犯罪專組前天分赴南投縣南投市冠好公司、高雄市鳳山區璞石公司及該公司私設儲存場，帶回楊姓被告等五人及證人兩人。

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  • 高市南區焚化爐上個月發生爐爆，檢警搜索涉案廠商，確認是否涉嫌不實申報事業廢棄物送往焚化爐，引發爐爆。（記者黃建華翻攝）

    高市南區焚化爐上個月發生爐爆，檢警搜索涉案廠商，確認是否涉嫌不實申報事業廢棄物送往焚化爐，引發爐爆。（記者黃建華翻攝）

  • 高市南區焚化爐上個月發生爐爆，檢警搜索涉案廠商，確認是否涉嫌不實申報事業廢棄物送往焚化爐，引發爐爆。（記者黃建華翻攝）

    高市南區焚化爐上個月發生爐爆，檢警搜索涉案廠商，確認是否涉嫌不實申報事業廢棄物送往焚化爐，引發爐爆。（記者黃建華翻攝）

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