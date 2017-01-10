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〈南部〉春節澎湖班機 民航不足軍機將支援

2017-01-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕復興航空停飛後，澎湖鄉親憂心春節沒機位返鄉，業者承諾增班因應，民代也將視狀況協調空軍支援運輸機。

業者承諾將增班因應

復興航空於去年十一月廿二日宣布停飛，停飛前每週有五十九班次由高雄飛往馬公，平均每天單向超過八班，一名往來兩地警官表示，「復興飛澎湖班次最多、最密，停飛後，搶票情形越來越嚴重。」

春節前兩週提出計畫

立委李昆澤表示，先前曾質詢交通部長賀陳旦「若沒班機可飛，是要鄉親游泳回家嗎？」事後華航提出輸運計畫增開三十架次、座位數三千一百廿個，但現階段華信每天僅有一班次往返，依慣例，業者將於春節前兩週提輸運計畫。

目前高雄飛馬公每天單向有立榮六班、遠東三班及華信一班，各家班次都不如復興。

高雄航空站發言人孫翼中表示，將會要求業者提出春節加班計畫，滿足旅客返鄉的需求。

客機若不夠 協調軍機

華信航空協理徐正權說，依政府政策接手復興部分航線，目前台北及台中班次較密集，高雄有宵禁，每天僅有一班飛馬公，但班機為ERJ-190、有一百零四個座位，比先前復興ATR客機座位更多，若有需求將申請增班。

李昆澤表示，要求業者於一月廿五日至二月五日春節疏運期間，調派ERJ-190及737-800等座位數較多客機支援，「若民航機不夠，將協調空軍增開C-130運輸機輸運官兵及鄉親返家。」

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