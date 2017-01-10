〈南部〉車禍調解欺壓鄉親？東縣議長否認
2017-01-10
未指派、授權 饒慶鈴稱該秘書已離開
〔記者黃明堂／台東報導〕臉書爆料公社一則死亡車禍調解貼文，指台東縣議長饒慶鈴「本應為台東鄉親喉舌，卻反過來為虎作倀…欺壓鄉親父老」，饒透過律師，昨發表聲明強調，她本人或辦公室從未指派或授權任何人參與此車禍調解，針對不實指述，將採取法律行動。
去年十二月間，台東市發生一件機車死亡車禍，來自新北的女子輕傷，在地的男子送醫未到院即死亡；此案於十二月廿九日在台東市公所調解，雙方未達共識。
近日有臉書貼文指車禍案件當事人廿五歲的女子，其父具有線電視媒體背景，挾其政經資源，聯合台東政要，共同打壓受害者家屬，台東縣議長饒慶鈴被指「欺壓鄉親父老」。
饒慶鈴昨透過律師發表聲明，駁斥指控。她表示，對此車禍同表不捨與遺憾，但其本人及辦公室均未指派或授權任何人參與此調解，網路消息所指她的秘書，去年已離開團隊。前秘書吳漢俊昨天則表示，他個人與車禍當事人新北女子的父親，是軍中同學，調解當天，他是以同學身分陪同，未進入會場，也未參與調解，也無穿著饒議長團隊的背心，怎會傳出他施壓？
饒的法律聲明中指此網路消息，實屬無稽，嚴重損害她及辦公室的名譽，若再有相關流傳，將採法律行動。
澄清施壓說 綠營議員：並無此狀況
民進黨縣議員洪宗楷的張姓助理有陪同喪家家屬出席調解，針對網傳的「施壓風波」也澄清表示，「調解會當天，肇事者家人另有一名吳姓友人陪同，吳曾為饒議長的秘書，但當天並未特別表明秘書的身分，僅以友人的身分陪同。喪者家屬在網路上所指吳姓友人利用饒議長秘書的身分施壓，應並無此狀況。」
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