〈南部〉車城將拆泡腳池 千萬公帑泡湯
2017-01-10
無水權又遇風災 中央列管「蚊子池」
〔記者蔡宗憲／車城報導〕從二○○八年爭取交通部觀光局經費興建至今，陸續耗費千萬元公帑的屏東縣車城鄉四重溪泡腳池，由於沒有溫泉水權，加上近年遭颱風毀壞，車城鄉公所拒絕再作無謂活化，將朝整體拆除、歸還土地方向復原，宣告這項「未曾正式啟用」的千萬工程完全失敗。
「這項『歷史共業』，造成車城無法申請觀光局經費。」車城鄉長張春桂表示，歷經三任鄉長的泡腳池，因當年沒有申請水權，後續不斷申請經費活化，始終未合法啟用，成為名副其實的「蚊子池」，目前已申請拆除所有殘存設施，將用地歸還縣府，希望解除觀光局列管「閒置設施」，避免影響車城整體觀光經費的申請。
這項面積約四百六十坪的泡腳池工程，是二○○八年車城鄉公所申請的「塑造溫泉區觀光意象工程」，當年因無「溫泉法」限制，便利用公共監測井設計成泡腳池，卻因水權問題遲遲不能合法使用。
公所擬報拆復原 提報失職人員
二○一二年，鄉公所再次申請經費活化，盼由縣府協助解套水權未果，整修完成後再次荒廢；二○一五年又遭天鵝、蘇迪勒颱風襲擊，木造設施幾乎被夷平；去年莫蘭蒂風災，泡腳池成為廢墟至今，期間經歷藍綠兩黨鄉長執政，共耗費近千萬元，現已成為觀光局列管的蚊子設施。
談到這塊「燙手山芋」，張春桂搖頭表示，水權問題無從解決，這座蚊子設施就不該再「活化」浪費公帑，只能向上級報拆將土地恢復原貌、解除列管，並依審計室要求提報失職人員名單。她也以此案告誡課室人員，任何建設都是民脂民膏，絕不可爭取錯誤的建設浪費公帑，讓後代承擔這些錯誤。
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