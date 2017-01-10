〈台北都會〉世大運玉山火炬手 報名延長至20日

2017-01-10

〔記者何世昌／台北報導〕二○一七台北世界大學運動會聖火傳遞，預計今年七月開跑。去年九月世大運執行長蘇麗瓊率隊至玉山場勘，燃火系統成功克服高山嚴峻氣候，確認今年聖火上玉山可行；去年底起向大專院校在學生招募「玉山火炬手」，報名時間延長至一月廿日，截至昨日已有五十七名學生報名。

世大運執委會特別規劃邀請大專院校學生擔任「玉山火炬手」，年滿十七歲且未滿廿九歲之大專院校在學學生，或畢業未滿一年之大專院校畢業生皆可報名。

活動報名截止日原為一月六日，考量報名時間適逢大專院校期末考試，為鼓勵更多學生參與，特將報名截止時間延長至一月廿日。世大運執委會透露，截至昨日已有五十七名學生報名，最終將錄取十名火炬手，含正取七名、備取三名。

錄取的火炬手將於四月廿九日至五月七日參加廿至卅五小時的培訓課程，並暫訂五月中旬預演、七月初正式傳遞。更多詳情請洽官網，報名網址：http://torch.2017.taipei/。