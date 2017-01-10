〈台北都會〉掃黃破郝紀錄 日日春批柯逼娼妓犯法

2017-01-10

〔記者陳紜甄／台北報導〕市長柯文哲上任後雷厲風行掃黃，前年違法性交易取締件數達一九六○件，罰鍰金額一一五七萬元，打破郝市府歷年紀錄。昨早日日春協會至北市府抗議表示，嚴加取締反而逼迫性工作者在危險環境中生存，並高喊「柯文哲逼娼妓犯法」，呼籲柯「不能因個人好惡，迴避性別議題」，要求北市府設立合法性交易專區，正視性交易產業。

日日春協會主張，性交易應該合法化，讓流鶯可以有合法的工作空間。性工作者可樂表示，「如果性交易污名持續存在，即便發生危險時，也會因為擔心受到歧視而不敢報警。」日日春並直言，柯市府加強取締，讓「合法營業執照，掩護非法性交易」的店家易於生存，逼迫娼妓在非法且危險的勞動環境中求生，無助於解決問題。

據統計，郝市府於一○二與一○三年，違法性交易件數分別是一五四七與一五七七件，罰鍰金額各約九百多萬元。但柯就任後，一○四年即達一九六○件，罰鍰金額達一一五七萬元，比郝市府任內時期皆高。日日春表示，柯嚴厲掃蕩，迫使北市數十間無 照酒店歇業。

地方政府合法設立性交易專區，法源來自二○一一年中央修正通過的社會秩序維護法第八十條，該條文授權地方政府因地制宜，規劃管理性交易專區。然而，市議員梁文傑表示，地方政府雖可依法設立性交易專區，但因議題敏感，北市府規劃性交易專區實際上不可能。

市府︰沒有設合法性交易專區規劃

針對日日春的訴求，北市府副發言人劉奕霆表示，市府尊重民間團體意見與社會多元聲音，目前沒有相關規劃。