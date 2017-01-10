〈台北都會〉官司纏訟 市府籲撤 遠雄：沒必要

2017-01-10

四官司、三行政訴訟、一件仲裁

〔記者郭安家／台北報導〕雖然大巨蛋正進行建照變更程序，但市長柯文哲嗆遠雄董事長趙藤雄「沒坐牢是台灣司法的悲哀」民事侵權官司今將開庭。另外據統計，遠雄提告市長、官員官司已達四起、三起行政訴訟、一起仲裁，迄今未棄司法籌碼，法務局評估有些官司恐纏訟一至兩年半；即大巨蛋完工，訴訟仍將延燒成二○一八選舉議題。

對訴訟 市府審慎樂觀

台北市法務局長袁秀慧表示，大巨蛋已在營建署台灣建築中心審查，這些訴訟都沒有必要、也無助公共利益，浪費司法資源，希望遠雄自己撤訴，大家往前邁進、將合於公安的大巨蛋完工；對於這些訴訟，北市府則審慎樂觀以對。

遠雄︰為終止不實批評謾罵

但遠雄企業團發言人楊舜欽說，大巨蛋審查進度按照既定的流程進行，和目前訴訟、司法救濟並不衝突，自然也沒撤訴必要。興訟都是在遠雄幕僚及法務建議下執行，董事長尊重專業建議；目的是為終止柯市府的不實批評、謾罵，民間企業沒有至高無上公權力，市長和市府團隊幾番的辱罵和不實指控，藉由司法才能向社會清楚說明。

柯文哲前年數度稱大巨蛋案是因「貪婪的財團加上複雜的政商關係」，而被趙藤雄在前年八月自訴提告公然侮辱、誹謗，雖然市府已提出答辯狀，但迄今未開庭。

柯文哲嗆趙藤雄「沒坐牢是台灣司法的悲哀」，則涉民事侵權損害賠償，今將開言詞辯論庭。袁秀慧表示，市長該言論是應市議員要求，針對社會案件做評論，可受公評，應不構成民事侵權；但她坦言，遠雄求償兩百萬元、且要求市長登報道歉，金額超過上訴三審的金額，訴訟恐需耗費兩年至兩年半時間。

此外，柯文哲、都發局長林洲民等七人也被遠雄質疑公安資料造假、偽造文書，尚未開庭。對此，林洲民昨不願評論案情，但坦言共涉入兩起官司，還包括因臉書發言「收皮箱內容的台灣公務員們，從南到北，For the sake of Universal Common Knowledge（FUCK藏頭詩），家破人亡！」被告公然侮辱，合併被提告三起刑事、一起民事案。

除了上述四起官司，遠雄另針對停工、被環保局以環評法開罰一百五十萬元、移樹工程提出三起行政訴訟，另有工期仲裁。北市府不甘示弱也對遠雄提出工期展延撤銷仲裁之訴、大巨蛋損及松菸鍋爐房民事訴訟、大巨蛋全區營業損失民事訴訟，還告發遠雄違反「文化資產保存法」。