| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王案外案 檢追查購地有無仲介費詐領弊端 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉免費職業試探育樂營 報名開跑

2017-01-10

〔記者張安蕎／新北報導〕寒假即將來臨，新北共廿三所學校將辦理免費「職業試探育樂營」，提供國中生參加，體能運動、技能學習都是熱門選項，即日起至一月十四日止，可上「職業試探育樂營」專案網站查詢課程內容與報名。

教育局長龔雅雯表示，職業試探育樂營讓學生動手學技能，並深入瞭解各職業類科的內涵，共開設一一六個營隊，提供商業管理、應用外語、藝術、餐旅、電機電子、設計等十三個職群的試探體驗課程。

以新北高工為例，今年提供動力機械職群的「智高遙控車競技營」，以及機械職群「公仔蠟模製作與金工製作」等營隊，課程內容多元豐富且具啟發性。

另外，「新北市中小學寒暑期育樂營」亦提供小學生及國中生參加，共計開辦逾五百個班別，可提供兩萬人次報名，多數皆為免費課程，部分酌收材料費，報名詳情可洽網站資訊。

例如義學國小開辦版畫、手做布包、手工卡片、創意科學等，深受家長及孩子喜歡。龍埔國小更結合時下流行的桌遊體驗、創意積木、韓風流行舞蹈等，都讓學生非常嚮往。

廣告
  • 寒假即將來臨，新北市開辦多種免費或僅酌收材料費的育樂營，可上網站查詢。（教育局提供）

    寒假即將來臨，新北市開辦多種免費或僅酌收材料費的育樂營，可上網站查詢。（教育局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 職業體驗
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」

台北農產運銷公司工會揚言春節怠工，與台北市政府協商幾乎無進度，但副市長陳景峻昨天說，北農有平抑物價功能，過年做這行為非常不對，北市府會有配套…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉免費職業試探育樂營 報名開跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.