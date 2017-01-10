〈台北都會〉鐵道馬拉松接力賽 4月登場

2017-01-10

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○一七，一起追火車！

新北市政府舉辦鐵道馬拉松接力賽，將於四月十六日登場，途經牡丹、雙溪、貢寮與福隆車站，暢遊東北角美麗風光，接力環邀請國際設計大師蕭青陽操刀，以早期火車交接使用的「鐵道路牌」為設計理念，優勝獎座復刻一百三十年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌模型，提供新型態度假路跑體驗。

蕭青陽表示，完賽可獲得獎牌、鐵道路牌環套及勵志毛巾（見圖，記者賴筱桐攝），獎牌復刻台鐵四種路牌型式；優勝獎座仿照一百三十年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌樣貌，製作鍍金獎座。

賽事分為七人組與雙人組，名額分別是六百隊與三百隊，一月十日中午十二點至二十三日中午十二點開放線上填資料，正式報名時間為一月二十四日中午十二點至二月十三日上午十點。