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〈台北都會〉小時黃疸換血 長大捐血回饋

2017-01-10

〔記者吳正庭／金門報導〕受人點滴、泉湧以報！金門大學學生呂如琄出生即因黃疸全身換血，立願長大後捐血回饋社會；她利用台北捐血站跨海到金門機會，完成人生第十一次捐血，不僅「還願」，完成長照系學業後，也將投入服務人群工作。

二十年前，呂如琄因嚴重黃疸，醫囑須全身換血，當時血庫缺血，醫院需從台北調血；幸運的是，她母親有捐血習慣，讓呂如琄能有優先用血機會。

呂如琄說，當時大概輸了一千五百到二千西西的血，才度過危險期，也把母親的教誨「長大後要幫助別人、回饋社會」銘記在心。

呂如琄高中時，得到母親同意，帶著感恩的心情，完成人生第一次捐血；從此展開她「回饋」行動，每年一定捐滿一千西西的額度。

台灣血液基金會台北捐血中心到金門辦理捐血，呂如琄捐了五百西西，是她到金門第一次捐血，也因為她熱情的感染，不少同學加入捐血之列。

去年，呂如琄從台南轉學到金大長照系就讀，就是希望考上護理師、照顧更多人。

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  • 國立金門大學學生呂如琄抱著感恩的心，捐血回饋社會。（記者吳正庭攝）

    國立金門大學學生呂如琄抱著感恩的心，捐血回饋社會。（記者吳正庭攝）

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標題：〈台北都會〉小時黃疸換血 長大捐血回饋


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