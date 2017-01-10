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〈台北都會〉服務42年半 校長李中玉退休

2017-01-10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市西定國小校長李中玉服務教育四十二年半，將於二月一日屆齡退休，六十五歲的李中玉一生奉獻教育，沒有結婚的她把學生當自己小孩疼；西定男籃隊小朋友日前奪下一信杯國小組冠軍，李中玉開心地說，這是她最好的退休禮物。

李中玉表示，民國六十四年她到基隆武崙國小任教，從此展開教育生涯，民國八十七年考取尚智國小校長，陸續到和平國小、華興國小、西定國小擔任校長。

李中玉說，她到西定國小服務，發現隔代教養或是單親家庭情況嚴重，校舍也相當老舊，她找資源、寫計畫，許多不認識的貴人適時出現，目前西定國小一期校舍、二期校舍改建完成，讓學生在新穎的教室上課。

一信基金會六年前開始舉辦比賽，西定之前沒有打進過冠亞軍賽，李中玉總是鼓勵學生，不管對手多強，要為自己的目標打拚，有朝一日就會奪冠，今年終於打進冠軍賽。

李中玉回憶冠軍賽說，小選手緊張到頭冒汗、手卻冰冷，她緊握著選手的小手，告訴他們相信自己、放手去打，最後奪冠，她比學生還開心，因為學生相信她說的「努力打拚就能成功」，多年苦練奪冠，更重要的是建立了學生的自信。

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  • 李中玉服務教育圈四十二年半，開心退休前完成西定國小校舍改建，讓學生在新校舍上課，並達成一信杯籃球賽男籃奪冠目標。（記者俞肇福攝）

    李中玉服務教育圈四十二年半，開心退休前完成西定國小校舍改建，讓學生在新校舍上課，並達成一信杯籃球賽男籃奪冠目標。（記者俞肇福攝）

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