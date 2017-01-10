〈台北都會〉遊台北兼圍爐 三重獨老好樂

2017-01-10

林堉琪基金會、先嗇宮贊助

〔記者李雅雯／新北報導〕在財團法人林堉琪先生紀念基金會、財團法人新北市先嗇宮共同贊助下，三重區百餘位獨居長者昨天由三重區公所人員、慈暉志工一對一陪伴帶領出遊台北，中午到台北凱撒飯店用午餐，全程氣氛熱絡，充滿歡笑；新北市副市長侯友宜也到午餐會場向獨居長者打招呼、拜早年。

士林官邸賞花 飯店用午餐

百餘位獨居長者昨天在慈暉志工陪同下，漫步士林官邸兼賞花，天氣略帶濕涼，志工對每位老人家的呵護則滿是熱情；現已一○四歲的李秀珍，獨居於三重區仁美街，每天由慈暉志工輪流送餐，昨天難得出遊也讓她露出笑容。在台北凱撒飯店用午餐時，眾人圍一桌吃飯的溫馨氣氛，好似提早「圍爐」了。

侯友宜在午餐時間到訪，特別為現場長者們圍上圍巾，表達關心。侯友宜說，謝謝民間力量長期關懷獨居長者，尤其慈暉志工天天送餐陪伴的舉動相當溫暖，這幾乎可說是推動長照二．○的最佳示範。侯友宜也在現場頒發感謝牌給財團法人林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見，感謝她近些年對獨居長者出遊的贊助。