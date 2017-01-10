〈台北都會〉北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
2017-01-10
〔記者郭安家、陳紜甄／台北報導〕台北農產運銷公司工會揚言春節怠工，與台北市政府協商幾乎無進度，但副市長陳景峻昨天說，北農有平抑物價功能，過年做這行為非常不對，北市府會有配套措施；至於春節是否找替代空間、人力銷售農產品？他只說，不希望這種事情發生。
蘆洲大台北果菜市場代賣 官員否認
不過，知情人士透露，北市府已研擬因應北農員工怠工對策，也曾接觸蘆洲大台北果菜市場春節替代北農銷售農產品，但市場處長許玄謀等官員都矢口否認。
市場處主秘王夢龍則強調，北農員工要怠工，沒有前例也不合乎常理，畢竟北農員工薪水與年終福利不會因該事件受到影響。
賴坤成被傳接北農總經理 走訪府會
另一方面，日前傳出北農公司內定總經理的民進黨前立委賴坤成，昨天下午突然現身北市府、市議會，拜會副市長林欽榮、觀傳局長簡余晏、民進黨市議員童仲彥、謝系市議員洪健益等人，今天還將赴農委會參加頒獎典禮，引發外界揣測，春節後他將接任北農總經理，進而影響現任總經理韓國瑜的去職。
但賴坤成說，只是拜訪老朋友，並未拜會市長柯文哲。至於是否將接任北農總經理？他說，北農董事人事還未定案、變數多，不願多談。
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北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
台北農產運銷公司工會揚言春節怠工，與台北市政府協商幾乎無進度，但副市長陳景峻昨天說，北農有平抑物價功能，過年做這行為非常不對，北市府會有配套…
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