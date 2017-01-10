〈台北都會〉第一果菜市場改建》150億工程費 官股主導北農人事才能用
〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市議會預計今天三讀北市府一○六年總預算，其中包括一百五十億元的第一果菜、魚市場改建案，但議會財政委員會也立下但書，北農公司官股北市府及農委會「取得人事主導權前」，不得動支該工程款，議會昨天經過藍綠表決大戰，維持但書；亦即六月北農公司董事改選、總經理韓國瑜卸任後，兩市場改建案才會招標。
民進黨團幹事長梁文傑說明，北農公司使用第一果菜市場，市場改建後也將受益，但北農又想要人事獨立，導致議會財委會很難通過預算，原本議員還希望北農公司也出資五十億元挹注公共建設，但議會後來仍決議由市府出資，立下但書後，才於財委會通過預算。
但書為，「果菜批發市場之土地為市府所有，所有興建工程亦由市府出資，本預算在官股取得受託經營公司人事主導權之前，不得動支。」
不過，本案於政黨協商無結論，國民黨團書記長王欣儀在大會中說，批發市場改建攸關民生問題，這樣的但書太有針對性，「針對特定某家公司，而不是一致性的表達。」她認為，人事有沒有主導權，都不應該影響到民生問題，並指外界質疑議會用預算行使報復行為。
民進黨提出表決維持但書，經過表決，民進黨議員、無黨籍議員李慶元、親民黨議員黃珊珊、民國黨議員徐世勳贊成，就連無黨籍偏藍議員林瑞圖也贊成，僅藍營、新黨議員反對，最後以卅一對廿六票維持但書。
第一果菜市場改建為市長柯文哲實現西區軸線翻轉的重點政績，臨時安置預計今年底開工，整體市場改建預計二○二四年完工。然而，市府去年七月公布要在水源快速道路堤外設置中繼市場，但尚未取得土地機關水利署同意，就編列設計費及工程費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
台北農產運銷公司工會揚言春節怠工，與台北市政府協商幾乎無進度，但副市長陳景峻昨天說，北農有平抑物價功能，過年做這行為非常不對，北市府會有配套…
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 蛋沒洗選可用塑膠箱裝？ 農委會：不可以
- 學生影像新星獎開跑 導演馬志翔傳授拍片撇步
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」
- 官田慈聖宮送暖 送紅包、白米給弱勢戶
- 目擊警匪追逐 民眾拍紀錄片、指揮交通
- 山櫻花提早開花 奧萬大森林遊樂園美極了
- 節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 中國員工因工廠轉賣罷工要錢 索尼董座說心聲
- 南亞科上季營收季增近二成
- 竹北外環道通了 竟出現危險「髮夾彎」
- 中職》萊恩有愛心 邀球迷關懷植物人
- 離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議
- 遭老婆嫌變胖 性格男星：一巴掌呼下去
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 蘋果在中國推出App Store加值卡 網友：台灣應該也快了
- 到石門水庫尋梅 梅花迎客撲鼻香
- 密友爆料 希拉蕊不再參選公職
- 測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
- 再傳飛機上有蛇！阿聯酋航空航班臨時取消
- 春節遊 近百條台灣遊行程任你選
- 林明昇：興航加碼資遣費、年終 每人多領9萬
- 談黃國昌黨團角色 徐永明：時力的「工具人」
- 台股收盤上漲7.22點 報9349.64點
- 美艦警告射擊 嚇阻伊朗快艇接近
- 工作量增身體出問題 王浩宇：考慮放棄競選連任
- 兆豐金去年EPS1.65元
- 愛台東夢想資助計畫 圓夢獎金等你拿
- 勞方要求轉換金22億 興航：若有就不必解散
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 共用淋浴間 學校約聘救生員竟摸少年下體
- 統一食安檢驗中心啟用
- 統一快閃立食店 站著吃泡麵
- 牛耳春樂季 辛辛那提大眾領銜開幕
- 豪穿紅衣觀戰 前隊友虧像組頭
- 曾銘宗爭取國民黨鞭 黨內解讀布局參選台北市長
- 《第74屆金球獎》 7金大滿貫 「樂來越愛你」創紀錄
標題：〈台北都會〉第一果菜市場改建》150億工程費 官股主導北農人事才能用
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email