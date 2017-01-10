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〈台北都會〉金山》豐漁市民活動中心重建 拚明年中完工

2017-01-10

〔記者俞肇福／新北報導〕金山區豐漁市民活動中心老舊不堪使用，先期拆除工程已完成，區公所昨會同議員周雅玲、新建工程處及豐漁里辦公處等單位辦理拆除完工確認，後續將由工務局接手辦理重建工程，最快今年中發包，若一切順利，預計明年中完工。

金山區長陳國欽說，這次比較特別的是，豐漁市民活動中心透過參與式預算評比，去年十月由基地周邊設籍年滿十八歲里民網路投票，獲得四成一支持率，成功爭取重建經費。

陳國欽說，豐漁市民活動中心可供豐漁里、大同里、和平里、金美里、美田里、五湖里共同使用。議員周雅玲說，希望活動中心重建後能夠結合在地歷史與人文風情，讓建築物能有溫度，而不是個冰冷建築物，並且考量老人共餐、銀髮族俱樂部、民眾辦活動等在地需求，希望市府儘速完成。

豐漁里長許吉興也說，感謝區公所完成拆除作業，未來希望市府協助重建，讓居民早日擁有新的活動中心。

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  • 新北市金山區豐漁市民活動中心拆除一空後，還需經由設計，最快今年中旬可發包興建。（記者俞肇福攝）

    新北市金山區豐漁市民活動中心拆除一空後，還需經由設計，最快今年中旬可發包興建。（記者俞肇福攝）

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