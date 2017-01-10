〈台北都會〉春節國5客運》大台北往返宜縣 增班增上車點

2017-01-10

尖峰每3至5分鐘發車

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部公路總局昨公布春節疏運方案，為紓解國道五號壅塞情形，一月二十七日至二月一日，往返宜蘭地區客運將加開班次，尖峰時間每三至五分鐘發車，往返羅東轉運站增加捷運三重站及松山車站兩處上車點，板橋轉運站加開往羅東直達車，可縮短三十分鐘車程。

公路總局台北區監理所課長張東閔說，今年協調客運業者加開往返宜蘭、羅東班次，尖峰時段三至五分鐘發車，平均候車時間不超過二十分鐘，旅客可在板橋轉運站、台北市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站乘車。

今年還增加捷運三重站（國光客運）及松山車站（首都客運）兩處站點往返羅東轉運站，板橋轉運站（葛瑪蘭客運）增開至羅東轉運站直達車，從板橋走台六十四線快速道路銜接中和交流道，不繞行台北市區，估計節省三十至四十分鐘車程。

不過，一例一休新制實施後，客運不減班，反而加開班次，業者恐吃不消。張東閔解釋，春節是大眾運輸旺季，經協調，各家客運業者彈性調配人力，尖峰時段加開班次，離峰時間視承載量減班，春節期間票價不調漲。

宜蘭縣境內增開兩條紅色區間幹線及七條綠色景點接駁公車，紅色串連烏石港、蘭陽博物館、頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳、南方澳等地區，綠色通往五峰旗瀑布、羅東林業園區、羅東夜市、梅花湖、金車酒廠、礁溪溫泉公園等風景區。

另外，國道五號北上宜蘭至頭城段，高速公路局監測車流量，尖峰時段開放大客車（客運）通行路肩。

往返花蓮鐵公路聯運

往返台北與花蓮旅客則有鐵公路聯運服務，從台北搭國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車至花蓮，票價最低僅兩百廿二元，比全程搭乘普悠瑪號或自強號火車四百四十元，省下二一八元。

瑞芳往九份方向管制大客車通行，也將視九份山區車流量，機動管制小客車通行。