〈北部〉花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工

2017-01-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時期在花東地區最高的司法機關「台北地方法院花蓮港支部」的「檢察官宿舍」，木造官舍超過八十年歷史，九十七年公告為「縣定古蹟檢察長宿舍」。花蓮縣文化局爭取到花東基金二千六百七十萬元經費，由曾執行國立台博館「專賣局南門工場」的團隊負責規劃設計及修復！

開工典禮昨舉行，典禮後縣長傅崐萁及檢察長黃和村等，由負責設計的國立台灣科技大學建築系助理教授、建築師葉永韶導覽建築現況，並說明修復內容。葉永韶說，老建築現況沒有太大的漏水，屋頂的屋架、樑柱情況大致不錯，但屋頂及地板、外牆部份木構件，遭到白蟻蛀蝕、潮濕腐朽較為嚴重，因此將卸除屋瓦及外牆，檢視內部構件後逐一檢查，已損壞者更換、還堪用者保留，希望老建築「再迎接下一個八十年」。

葉永韶說，老建築修復最困難在於木材及匠師，這次修復使用到的木材包括台灣檜木及美國、越南檜木，基本上都以檜木類為主；至於匠師難覓的問題，屆時營造商提出的匠師，將會由文化局及建築師請其現場試作「看功力」，希望能有作工好的師父協助維修。

文化局長陳淑美說，整修工程今年一月開工後，預計工期一年三個月，估明年暑假可開放大眾參關。她說，藉由古蹟修復開放參觀，希望讓大眾瞭解文化資產保存的重要性，以及在花蓮開發史上意義，過去包括松園別館、慶修院等歷史建築，透過整修後開放，每年吸引大量觀光客，就是很好的例子，也符合國發會「花東地區發展條例」所述的花東區域永續發展的目標，並帶動地方文化旅遊。