| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工

2017-01-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時期在花東地區最高的司法機關「台北地方法院花蓮港支部」的「檢察官宿舍」，木造官舍超過八十年歷史，九十七年公告為「縣定古蹟檢察長宿舍」。花蓮縣文化局爭取到花東基金二千六百七十萬元經費，由曾執行國立台博館「專賣局南門工場」的團隊負責規劃設計及修復！

開工典禮昨舉行，典禮後縣長傅崐萁及檢察長黃和村等，由負責設計的國立台灣科技大學建築系助理教授、建築師葉永韶導覽建築現況，並說明修復內容。葉永韶說，老建築現況沒有太大的漏水，屋頂的屋架、樑柱情況大致不錯，但屋頂及地板、外牆部份木構件，遭到白蟻蛀蝕、潮濕腐朽較為嚴重，因此將卸除屋瓦及外牆，檢視內部構件後逐一檢查，已損壞者更換、還堪用者保留，希望老建築「再迎接下一個八十年」。

葉永韶說，老建築修復最困難在於木材及匠師，這次修復使用到的木材包括台灣檜木及美國、越南檜木，基本上都以檜木類為主；至於匠師難覓的問題，屆時營造商提出的匠師，將會由文化局及建築師請其現場試作「看功力」，希望能有作工好的師父協助維修。

文化局長陳淑美說，整修工程今年一月開工後，預計工期一年三個月，估明年暑假可開放大眾參關。她說，藉由古蹟修復開放參觀，希望讓大眾瞭解文化資產保存的重要性，以及在花蓮開發史上意義，過去包括松園別館、慶修院等歷史建築，透過整修後開放，每年吸引大量觀光客，就是很好的例子，也符合國發會「花東地區發展條例」所述的花東區域永續發展的目標，並帶動地方文化旅遊。

廣告
  • 80年歷史的古蹟「花蓮檢察長宿舍」為和洋融合建築，具有歷史意義及工藝特色，位於花蓮市三民街、節約街口的花蓮市鬧區，是市區高價地段，包括庭園總面積300坪。（記者花孟璟攝）

    80年歷史的古蹟「花蓮檢察長宿舍」為和洋融合建築，具有歷史意義及工藝特色，位於花蓮市三民街、節約街口的花蓮市鬧區，是市區高價地段，包括庭園總面積300坪。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
消除3路口瓶頸 台六十六線高架段通樂

不再等紅綠燈 減少車禍發生全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.