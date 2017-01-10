〈北部〉花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工
2017-01-10
〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時期在花東地區最高的司法機關「台北地方法院花蓮港支部」的「檢察官宿舍」，木造官舍超過八十年歷史，九十七年公告為「縣定古蹟檢察長宿舍」。花蓮縣文化局爭取到花東基金二千六百七十萬元經費，由曾執行國立台博館「專賣局南門工場」的團隊負責規劃設計及修復！
開工典禮昨舉行，典禮後縣長傅崐萁及檢察長黃和村等，由負責設計的國立台灣科技大學建築系助理教授、建築師葉永韶導覽建築現況，並說明修復內容。葉永韶說，老建築現況沒有太大的漏水，屋頂的屋架、樑柱情況大致不錯，但屋頂及地板、外牆部份木構件，遭到白蟻蛀蝕、潮濕腐朽較為嚴重，因此將卸除屋瓦及外牆，檢視內部構件後逐一檢查，已損壞者更換、還堪用者保留，希望老建築「再迎接下一個八十年」。
葉永韶說，老建築修復最困難在於木材及匠師，這次修復使用到的木材包括台灣檜木及美國、越南檜木，基本上都以檜木類為主；至於匠師難覓的問題，屆時營造商提出的匠師，將會由文化局及建築師請其現場試作「看功力」，希望能有作工好的師父協助維修。
文化局長陳淑美說，整修工程今年一月開工後，預計工期一年三個月，估明年暑假可開放大眾參關。她說，藉由古蹟修復開放參觀，希望讓大眾瞭解文化資產保存的重要性，以及在花蓮開發史上意義，過去包括松園別館、慶修院等歷史建築，透過整修後開放，每年吸引大量觀光客，就是很好的例子，也符合國發會「花東地區發展條例」所述的花東區域永續發展的目標，並帶動地方文化旅遊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
消除3路口瓶頸 台六十六線高架段通樂
不再等紅綠燈 減少車禍發生全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平…
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分