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〈北部〉武陵賞櫻三星發車 16日開放訂票

2017-01-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕武陵農場櫻花季將在二月十一日到二十八日登場，三星鄉再度與國光客運合作，舉辦「武陵賞櫻，三星出發」活動，花季期間每天從三星鄉開出三到六班的賞櫻專車；其中七點三十分的專車由公所代售車票，十六日上午十點開放訂票，電話03-9891488；國光客運表示，因應一例一休，今年票價可能會調漲。

武陵農場櫻花爭相齊放美景，讓遊客流連忘返，櫻花季期間實施入園總量管制，每天進場人數六千人，以維護旅遊品質。三星鄉公所為服務旅客，連續四年與國光客運合作，櫻花季期間每天七點三十分在三星鄉綜合運動場，開出國光客運與公所的合作專車，回程時間下午三點，每車可搭乘三十九人，鄉公所將在十六日十點開放電話訂票。

鄉長黃錫墉說，公所從一○三年爭取三星發車的武陵賞櫻專車，並提供電話訂票服務，讓不熟悉網路訂票長者也能輕鬆預訂，在三星上車的遊客，還可以參加公所舉辦的摸彩抽好康，頭獎兩名可入住鄉內民宿一晚，還有安農溪泛舟名額十名等，憑賞花專車車票還可享有三星鄉住宿七折起優惠（限配合活動業者）。

賞櫻專車車票含門票，去年全票五百廿元，半票兩百八十元；國光客運總經理吳忠錫說，國光長期以來營運成本增加，以及因應一例一休所需增加人力與加班費，可能會反應在票價上，擬定漲額從十幾元到三十幾元，但也可能不會調漲，還要再做研究。

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  • 武陵農場櫻花季，三星鄉與國光客運合作，舉辦「武陵賞櫻，三星出發」活動。（記者簡惠茹攝）

    武陵農場櫻花季，三星鄉與國光客運合作，舉辦「武陵賞櫻，三星出發」活動。（記者簡惠茹攝）

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