〈北部〉鐵馬遊池上 返鄉青年打造新旅遊
2017-01-10
〔記者王錦義／花蓮報導〕池上鄉位於台東縣最北端與花蓮相連，也是花東最高平原，孕育出全國有名的池上米，一群返鄉及移居池上的年輕人在與東部產業技術服務中心合作下，以「黑色騎士」為名，打造池上的深度旅遊，昨在花蓮後山故事館舉行「騎著鐵馬遊池上特展 」邀請花蓮民眾透過展覽，更深入了解號稱世界米都的池上，同時讓民眾看見農村的過去。
原在台北工作、四年前返鄉開設BIKE De Koffie的青年阿洋說，他們是一群返鄉及移居池上的年輕人，在池上的農家裡尋找退休鐵馬，而當年手工打造的黑色身姿，整修後依然勇健，用來代步、運貨都沒問題，於是他們在車尾繫上自己的農作和產品，騎上黑色鐵馬，也笑稱自己是黑色騎士，要用雙腳喚起這片土地的記憶，讓更多人體會不同年代的生活面貌，透過老車將大家聚在一起，集合大家的力量一起討論、學習、成長。
東產中心指出，從一○四年開始，每一季協同在地鄉鎮公所舉行鄉鎮特色展會，讓來到館內的民眾及遊客，都能深入了解及體驗東部在地文化與產業。過去地方展從港口部落、玉里、瑞穗、 新城、壽豐、光復共辦理了六次特展，這次特展列車開到堪稱世界米都的台東縣池上鄉，而這次使用傳統的鐵馬帶領所有人一起遊走池上，展期自即日起到三月底止。
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