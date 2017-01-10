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〈北部〉鐵馬遊池上 返鄉青年打造新旅遊

2017-01-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕池上鄉位於台東縣最北端與花蓮相連，也是花東最高平原，孕育出全國有名的池上米，一群返鄉及移居池上的年輕人在與東部產業技術服務中心合作下，以「黑色騎士」為名，打造池上的深度旅遊，昨在花蓮後山故事館舉行「騎著鐵馬遊池上特展 」邀請花蓮民眾透過展覽，更深入了解號稱世界米都的池上，同時讓民眾看見農村的過去。

原在台北工作、四年前返鄉開設BIKE De Koffie的青年阿洋說，他們是一群返鄉及移居池上的年輕人，在池上的農家裡尋找退休鐵馬，而當年手工打造的黑色身姿，整修後依然勇健，用來代步、運貨都沒問題，於是他們在車尾繫上自己的農作和產品，騎上黑色鐵馬，也笑稱自己是黑色騎士，要用雙腳喚起這片土地的記憶，讓更多人體會不同年代的生活面貌，透過老車將大家聚在一起，集合大家的力量一起討論、學習、成長。

東產中心指出，從一○四年開始，每一季協同在地鄉鎮公所舉行鄉鎮特色展會，讓來到館內的民眾及遊客，都能深入了解及體驗東部在地文化與產業。過去地方展從港口部落、玉里、瑞穗、 新城、壽豐、光復共辦理了六次特展，這次特展列車開到堪稱世界米都的台東縣池上鄉，而這次使用傳統的鐵馬帶領所有人一起遊走池上，展期自即日起到三月底止。

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  • 經濟部東部產業技術服務中心即日起到三月底在花蓮後山故事館展出池上鄉特展，昨舉行開幕式。（記者王錦義攝）

    經濟部東部產業技術服務中心即日起到三月底在花蓮後山故事館展出池上鄉特展，昨舉行開幕式。（記者王錦義攝）

  • 經濟部東部產業技術服務中心即日起到三月底在花蓮後山故事館展出池上鄉特展，昨舉行開幕式。（記者王錦義攝）

    經濟部東部產業技術服務中心即日起到三月底在花蓮後山故事館展出池上鄉特展，昨舉行開幕式。（記者王錦義攝）

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標題：〈北部〉鐵馬遊池上 返鄉青年打造新旅遊


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