〈北部〉警墜谷殉職50年 宜縣修復紀念碑悼念
太平山區寒冬送暖 7人身亡
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕五十年前的寒冬，宜蘭縣痛失七名警官、警員與司機，當時的三星分局長胡政率領六名警員前往太平山慰問同仁，並發送禦寒棉被給民眾，卻在回程途中墜落深谷，全員罹難；鄉民為緬懷分局長等人立碑紀念，但是紀念碑年久失修，縣警局完成修葺，昨天舉行揭碑典禮並藉此悼念。
民國五十六年二月冬防期間，宜蘭縣警察局三星分局長胡政，率領警員姜清和、王傳漢、大同分駐所長秦亮正、巡佐白福壽、隊員徐榮華與司機王芳川等人，深入太平山區查察並慰問執行冬防勤務同仁及民防人員。
眾人並巡視橫貫公路宜蘭支線開放遊覽區、督辦太平山區盜林案件，贈送當地貧戶棉被等禦寒物品。隔天卻在回程途經大同鄉土場村家源橋附近，車輛墜落深谷，無一倖存。
碑文不敵歲月摧殘 修補、上漆
大同鄉人緬懷胡政分局長，倡議建碑紀念，民國五十八年，由當時的宜蘭縣長陳進東署名，在家源橋畔立下「殉職警察人員紀念碑」；五十年來，紀念碑不敵歲月摧殘，文字斑駁、基座損毀，故事更是漸漸被人遺忘，家屬日前追思時希望縣府警察局能夠修葺。
縣警局感懷前人犧牲奉獻，請廠商清洗紀念碑，進行外表修繕、強化基座，以及碑文修補與上漆。工程在去年底完成，昨天舉行揭碑典禮，由宜蘭縣警察局長詹永茂主持、三星分局長吳山連和遺眷胡蔣同玉、長女胡斐玲等家屬共同揭碑。
詹永茂表示，五十年前，大同鄉交通環境不便，胡分局長等人仍秉持其責、勇於任事，以維護大同鄉山區治安、照顧居民生活，卻不幸殉職，令人感傷與敬佩，辦理紀念碑修葺對於宜蘭縣警察局深具重大意義，藉由揭碑儀式表達對胡分局長及罹難員警的悼念，也對家屬再次表達慰問與感謝，並讓全體警察同仁莫忘從警初衷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
不再等紅綠燈 減少車禍發生全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平…
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
標題：〈北部〉警墜谷殉職50年 宜縣修復紀念碑悼念
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email