〈北部〉警墜谷殉職50年 宜縣修復紀念碑悼念

2017-01-10

太平山區寒冬送暖 7人身亡

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕五十年前的寒冬，宜蘭縣痛失七名警官、警員與司機，當時的三星分局長胡政率領六名警員前往太平山慰問同仁，並發送禦寒棉被給民眾，卻在回程途中墜落深谷，全員罹難；鄉民為緬懷分局長等人立碑紀念，但是紀念碑年久失修，縣警局完成修葺，昨天舉行揭碑典禮並藉此悼念。

民國五十六年二月冬防期間，宜蘭縣警察局三星分局長胡政，率領警員姜清和、王傳漢、大同分駐所長秦亮正、巡佐白福壽、隊員徐榮華與司機王芳川等人，深入太平山區查察並慰問執行冬防勤務同仁及民防人員。

眾人並巡視橫貫公路宜蘭支線開放遊覽區、督辦太平山區盜林案件，贈送當地貧戶棉被等禦寒物品。隔天卻在回程途經大同鄉土場村家源橋附近，車輛墜落深谷，無一倖存。

碑文不敵歲月摧殘 修補、上漆

大同鄉人緬懷胡政分局長，倡議建碑紀念，民國五十八年，由當時的宜蘭縣長陳進東署名，在家源橋畔立下「殉職警察人員紀念碑」；五十年來，紀念碑不敵歲月摧殘，文字斑駁、基座損毀，故事更是漸漸被人遺忘，家屬日前追思時希望縣府警察局能夠修葺。

縣警局感懷前人犧牲奉獻，請廠商清洗紀念碑，進行外表修繕、強化基座，以及碑文修補與上漆。工程在去年底完成，昨天舉行揭碑典禮，由宜蘭縣警察局長詹永茂主持、三星分局長吳山連和遺眷胡蔣同玉、長女胡斐玲等家屬共同揭碑。

詹永茂表示，五十年前，大同鄉交通環境不便，胡分局長等人仍秉持其責、勇於任事，以維護大同鄉山區治安、照顧居民生活，卻不幸殉職，令人感傷與敬佩，辦理紀念碑修葺對於宜蘭縣警察局深具重大意義，藉由揭碑儀式表達對胡分局長及罹難員警的悼念，也對家屬再次表達慰問與感謝，並讓全體警察同仁莫忘從警初衷。