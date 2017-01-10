〈北部〉雙潭桐花立體壁畫 三義新亮點
2017-01-10
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉雙潭旅遊服務中心，近年來日漸扮演重要角色，最近請了在地藝術家彭瑄玉及新竹著名畫家郭聖育，經過二個多月作畫，繪出長十二公尺、高四公尺的桐花壁畫，呈現出「世界最美的桐花在雙潭」意境，昨天揭幕，大家對這幅永不凋謝的桐花林驚艷連連，將成為三義新亮點。
閒置空間 變身旅服中心
三義鄉雙潭休閒農業區於九十三年至今已走過十三年，雙潭休閒農業區管理委員會承租三義鄉立游泳池旁閒置空間改為雙潭旅遊服務中心，近年來日漸扮演重要角色，因位在休閒農業區入口，提供過往遊客更多諮詢服務及在地農特產品展售，成為休閒區的重要門面。
兩位藝術家 花兩個月創作
雙潭休閒農業區管委會向苗栗縣政府農業處爭取「休閒農業區跨域整備計畫」雇工購料計畫，邀請彭瑄玉、郭聖育兩位藝術家花了兩個月創作桐花立體壁畫。
三義鄉長徐文達指出，此幅作品含蘊了雙潭的精華，豐富的人文地景，讓大家看到代表客家精神永不凋謝的桐花林、親切的土地公、還有常駐在此區的大冠鷲、藍鵲家族、台灣石虎等，將雙潭之美盡收眼底。
這幅名為「世界最美的桐花在雙潭」立體畫作，置身其間，猶在大片桐花林，落英繽紛，未來一年四季到旅服中心都可看到桐花美景，令人驚艷，將成為三義鄉新亮點。
未來還可買到當季農產品
雙潭休閒農業區管委會主委彭妃玉指出， 未來旅服中心將增設咖啡茶飲，亦會增強在地小農的當地時令農產，除提供旅遊諮詢外，讓旅客也可買到當季農產品。
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