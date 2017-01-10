〈北部〉新埔飛龍步道 軍隊級原野樂園
全程近四公里長 緊鄰關西營區
〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮蓮華山上近四公里長的飛龍步道，除了登山口「龍頭」處一路往上的鋪面充斥著一顆顆猶如大、小西瓜般的鵝卵溪石，是其他步道所罕見外，靠近「龍尾」路段還因緊鄰關西營區，可見當年國軍五百障礙測驗設施的遺跡，使該區猶如另類原野樂園般，成為飛龍步道吸引眾多山友前往一遊的主因。
新竹縣新埔鎮的飛龍步道環繞著的蓮華山三聖宮已有一百一十五年歷史，是座佛、道兼容的地方信仰中心。主神武聖關公，被視為正義之神，很多軍、警、憲、政界、乃至司法人員都會到此參拜，飛龍步道就環繞這座山頭上的百年老廟三聖宮。
野溪水枯變步道 十分鐘可爬完
宮主彭瑞德說，登山口一路往上地勢陡峭，沿途會出現大大小小的溪石，是因該段步道在很久以前，原是匯入山下霄裡溪一條野溪河床的所在，後來水枯了變成步道，但時至今日，只要有豪、大雨降下，消失的野溪就會重現，這段也是整條步道最險峻處，但只有短短十分鐘就可爬完，整體而言是條很親民的健行步道。
三聖宮參拜路徑 行石跳拜關公
彭瑞德說，飛龍步道原來是新埔巨埔、五埔里鄉親上山耕作或到三聖宮參拜的路徑，有橫跨霄裡溪的大橋出現前，信眾如果不走這條山徑，就要踩踏擺在霄裡溪水中的大石頭渡溪。所以鄉親曾有「行石跳拜關公」的地方俗話相傳。
路線圖像一條龍 山路就此定名
後來這條山路吸引山友前來健行，大約在民國八十七年間，有人把登山口到最高的運動公園處，依照攀爬的路徑繪製了路線圖，赫然發現竟然是一條龍的圖案，龍頭就在登山口，龍尾就在運動公園處，所以後來大家就將這條山路定名為「飛龍步道」。
飛龍步道緊鄰著專做新兵訓練的關西營區，有時必須沿著營區圍牆前進，也因此路線上有多處廢棄的五百障礙測驗設施。
這些當年訓練國軍的遺跡，有些還堪用，儘管簡陋，卻意外轉變成了山友們挑戰自己體能的簡易設施，猶如原野樂園般，在笑鬧之間，也隱約重現當年國軍磨練體能的辛苦，使飛龍步道平添一項其他登山健行步道所罕見的另類特色。
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標題：〈北部〉新埔飛龍步道 軍隊級原野樂園
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