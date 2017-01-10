〈北部〉跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減

2017-01-10

發現可通報 縣府：會協助處理

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內漁獲量逐年驟減，南龍區漁會理事長劉鐵麟指出，除生態、汙染等因素，許多外縣市漁民都跨區「偷網」嚴重衝擊漁民生計。漁民更抱怨，政府相關單位沒配套甚至不取締。苗縣府農業處長許滿顯指出，漁民發現此情形可馬上通報，會協助處理。

農曆年前漁民忙著捕撈，因漁獲量多寡攸關生計，不少漁民抱怨，海洋資源越來越少，漁業衰微，檢討後發現除過度捕撈，還有沿海過度開發及工業汙染，無奈的是還要被偷網。

有漁民無奈的說，越界偷網的人都很迅速，想抓也抓不了，早已無力管，斥責政府又不管；但有漁民私下說，早習以為常，且縣內部分漁民也是會到其他縣市縣市捕撈，根本沒兩樣。

一網打盡 嚴重衝擊漁業生態

南龍區漁會總幹事顏德坤說，長久以來的窘境，無法估計逐年數量損失多少，通常來偷的都是大、小魚一網打盡，已嚴重衝擊「漁業生態」，若無法遏阻，以後恐面臨沒魚可捕。

第三二岸巡大隊指出，時常接獲不少漁民報案指有被偷網情形，通常會隨即通報海巡隊處理。

許滿顯表示，偷網情況防不勝防，呼籲漁民只要一發現有外來者入侵，可以馬上通報苗縣府或是撥打海巡署服務專線一一八請求協助，強調一定會加以處理。

遏阻越界 漁會：要徹底取締

劉鐵麟指出，政府相關單位如不取締或拿出相關對策，漁民永遠也沒辦法；顏德坤認為，只有官方徹底執行取締，才能遏阻越界非法捕魚的亂象。