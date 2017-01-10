〈北部〉跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減
2017-01-10
發現可通報 縣府：會協助處理
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內漁獲量逐年驟減，南龍區漁會理事長劉鐵麟指出，除生態、汙染等因素，許多外縣市漁民都跨區「偷網」嚴重衝擊漁民生計。漁民更抱怨，政府相關單位沒配套甚至不取締。苗縣府農業處長許滿顯指出，漁民發現此情形可馬上通報，會協助處理。
農曆年前漁民忙著捕撈，因漁獲量多寡攸關生計，不少漁民抱怨，海洋資源越來越少，漁業衰微，檢討後發現除過度捕撈，還有沿海過度開發及工業汙染，無奈的是還要被偷網。
有漁民無奈的說，越界偷網的人都很迅速，想抓也抓不了，早已無力管，斥責政府又不管；但有漁民私下說，早習以為常，且縣內部分漁民也是會到其他縣市縣市捕撈，根本沒兩樣。
一網打盡 嚴重衝擊漁業生態
南龍區漁會總幹事顏德坤說，長久以來的窘境，無法估計逐年數量損失多少，通常來偷的都是大、小魚一網打盡，已嚴重衝擊「漁業生態」，若無法遏阻，以後恐面臨沒魚可捕。
第三二岸巡大隊指出，時常接獲不少漁民報案指有被偷網情形，通常會隨即通報海巡隊處理。
許滿顯表示，偷網情況防不勝防，呼籲漁民只要一發現有外來者入侵，可以馬上通報苗縣府或是撥打海巡署服務專線一一八請求協助，強調一定會加以處理。
遏阻越界 漁會：要徹底取締
劉鐵麟指出，政府相關單位如不取締或拿出相關對策，漁民永遠也沒辦法；顏德坤認為，只有官方徹底執行取締，才能遏阻越界非法捕魚的亂象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
消除3路口瓶頸 台六十六線高架段通樂
不再等紅綠燈 減少車禍發生全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平…
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 【愛讀書】 《易鄉人》
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 川普上台 恐列中國為匯率操縱國
- 跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 社論》台灣的理直氣壯
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 奧蒂嘉曾主導與我斷交 蔡訪尼國受矚目
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 馬雲會川普 要為美國創造百萬就業機會
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 莫因翁失足 扼殺創新腳步
- 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 名醫涉貪有罪變無罪 7000萬回扣恐發回
- 蔡英文抵尼加拉瓜 將與尼國總統奧蒂嘉會談
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 以色列總理買新聞 錄音檔外流
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 運彩去年銷312億 NBA賣贏MLB
- 翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象
- 新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
- 中石化前總經理等8人起訴
- 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
- 國外習醫回台考照 認定變嚴
- 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
- 中研院 重建技轉紅線 新規範預計上半年上路
- 上班一族1月徵文─百工心願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分