〈北部〉中壢人行步道開挖 意外發現鉛管
2017-01-10
〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區中央東路一處老舊社區昨因人行道開挖不慎，意外發現一戶人家的自來水管用戶端仍使用鉛管！台灣自來水公司第二區管理處清查，當地的鉛管於四十年前鋪設，幾乎已全面換成塑膠管，研判這一戶是屬於早期汰換管線的「漏網之魚」，隨即汰換為效能更好的「耐衝擊管」。
中壢區中央東路昨天進行人行步道鋪面的開挖，因包商施工不慎挖破管線，發現一戶自來水用戶端的接管處疑似使用鉛管，鉛管只有變形、沒破管，議員彭俊豪聞訊立刻到場關心。
前往搶修的水公司人員立即循管開挖，發現約五十公分長鉛管所埋設的位置屬於私有地，可能是早期未取得土地所有權人同意而埋設的，加上鉛管四周全被樹根所包覆，才會幾十年來都沒被發現，應屬個案。
水公司人員表示，二區處轄內有八十四萬八千用戶，水公司長期以來都對水質鉛含量進行嚴格監控，且一般只要是流動的活水，即使使用的是鉛管，也不會有鉛水溶出的問題，民眾不用過度擔心。
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