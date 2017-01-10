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〈北部〉大溪樂活巴大鶯線調整 學生上學遲到

2017-01-10

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區公所今年初調整區內「樂活巴」免費公車路線，其中，行駛區公所往返中新里到大溪高中的大鶯線不但減班，發車時間也變晚，造成學生上學遲到；市議員陳治文昨天邀集市府交通局會勘，決議由公所邀集桃園客運公司與沿線學校研商調整發車時間。

陳治文表示，「樂活巴」免費公車路線才調整上路一個星期，就接獲許多家長陳情抱怨，指「樂活巴」發車時間及路線異動後，小孩不僅早上上學來不及、放學時更沒車可坐；經她了解發現，區公所將偏鄉地區的頭班車早上六至七點、末班車傍晚五至七點班次抽掉，路線也變動了，造成學生上學、放學搭車很不方便。

參與會勘的王媽媽抱怨說，中新里相當偏僻，付費的公車也少，「樂活巴」首班車從六點改成上午七點廿五分發車後，兒子上學根本來不及，希望能調整回來。

對此，區公所工務課長吳清曉表示，大溪區的「樂活巴」僅有六輛車，這次的路線調整是檢討以醫療專車優先，為的是縮短城鄉差距，造福班次少且比較沒有付費公車的路線，另也配合大溪往新北市永寧捷運站的市區公車即將於二、三月通車等原則，對於在此過渡時期造成部分學生搭乘的不便，已致電相關學校希望體恤學生並非刻意遲到，近日也會邀集校方派代表研議，進行路線與發車時間的微調。

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  • 大溪區公所今年初調整區內「樂活巴」免費公車路線，部分班次發車時間延後，學生抱怨為此上學遲到，市議員陳治文接獲陳情要求公所檢討。 （記者李容萍攝）

    大溪區公所今年初調整區內「樂活巴」免費公車路線，部分班次發車時間延後，學生抱怨為此上學遲到，市議員陳治文接獲陳情要求公所檢討。 （記者李容萍攝）

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標題：〈北部〉大溪樂活巴大鶯線調整 學生上學遲到


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