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〈北部〉發光籃球當教具 立委牽線廠商助啟智學校

2017-01-10

〔記者陳昀／桃園報導〕立法委員蘇巧慧從臉書得知，桃園啟智學校想用「發光籃球」做為教學輔具，她熱心聯絡廠商，昨天贈送廿五顆「發光籃球」給桃園啟智學校，並邀請鶯歌國中籃球隊表演花式籃球，學生看得目不轉睛、不斷歡呼，廠商當場愛心加碼，再送廿五顆「發光足球」。

桃園啟智學校職能治療師俞雨春表示，他看到蘇巧慧在臉書發起「發光籃球比賽」，想到可以利用發光籃球、配合學校建置的多感官教室，提升學生的專注力及運動動機，原本只是想詢問蘇巧慧如何購買，沒想到她熱心牽線贈球，讓人非常感動；校長許唐敏說，只要學生多運動就能幫助復健，看到學生的興奮神情，內心有滿滿的感動、感謝。

蘇巧慧表示，看到俞雨春在她臉書的留言訊息，就決定直接贈送「發光籃球」給桃園啟智學校，她聯絡健將股份有限公司後，健將馬上認捐廿五顆；健將品牌經理黃威智說，送給桃園啟智學校的是特製版的發光籃球，有兩個燈與較深的球溝，光更強、更耐用，看到孩子們的興奮神情，決定再送廿五顆發光足球，協助教學。

鶯歌國中籃球隊教練夏安琪說，七位隊員為了這場演出已練習近兩星期，他們大多來自弱勢家庭，到桃園啟智學校表演，讓他們有機會學習為他人付出，學會珍惜和回饋。

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  • 立委蘇巧慧（左六）牽線業者（右五）贊助發光籃球，並邀請鶯歌國中籃球隊表演。 （記者陳昀攝）

    立委蘇巧慧（左六）牽線業者（右五）贊助發光籃球，並邀請鶯歌國中籃球隊表演。 （記者陳昀攝）

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