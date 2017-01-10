〈北部〉兄失智弟失明 廣興里長月助六千送便當
2017-01-10
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕在平鎮區廣東路租屋的林姓兄弟，五十二歲的哥哥失智、四十六歲的弟弟失明，去年三月，與他們相依為命的母親過世後，兄弟倆頓失依靠，熱心的廣興里長溫秀英協調附近的便當店，每天送午餐、晚餐給兄弟倆，她自掏腰包，每月墊付約六千元至今。
林姓兄弟的哥哥曾在美容院上班，因為失智而失業，溫秀英說，他近年的失智狀況更嚴重，經常隨地便溺，也多次走失靠警察幫忙尋回；四十六歲的弟弟本來也是上班族，因糖尿病才導致失明，也無法工作。
兄弟倆原本依靠母親的老人津貼與弟弟的身心障礙補助勉強度日，去年三月，七十四歲的母親過世，兄弟倆沒人照料，生活陷入困頓，溫秀英得知後，出錢出力幫忙處理林母的後事，還負起照顧兄弟倆的責任，她說，弟弟雖然失明，還能勉強照顧自己和哥哥的生活。
溫秀英不忍心兄弟倆挨餓，她熱心協調林家附近的便當店，每天按午餐、晚餐送便當上門，讓兄弟倆至少吃得飽，她說，等到每個月的月底或隔月初再和便當店結帳，一個便當五十元，兄弟倆每月共一百廿個便當，約需六千元費用。
里長轉介弟弟 參加按摩職訓
林家哥哥無法工作，但失明的弟弟很想工作，經溫秀英轉介後，已經參加視障按摩職訓課程，希望未來有機會靠按摩賺錢、自食其力。
年關將近，溫秀英昨天帶著白米、醬油等民生物資與棉被等生活用品，前往林家訪視，她說，已幫兄弟倆申請社會局相關補助，熱心民眾若想關懷他們，可電洽491-6650、廣興里辦公室。
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