〈北部〉停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
24日晚在縣民大廳 席開130桌
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府員工歲末聯歡晚會（尾牙）停辦兩年後，今年確定復辦，訂廿四日晚上在縣民大廳席開一百三十桌；歷年，縣府社會處替代役男紅內褲兵團表演的扇舞，炒熱全場氣氛，不過，今年改走樂團風。
紅內褲兵團 今年改走樂團風
縣府搬到縣政中心後，民國八十六年開始辦理員工尾牙，迄一○三年連辦十八年，最初席開八十桌，因人數愈來愈多、規模愈來愈大，最後增至一百三十桌，尾牙會場由各局處安排表演節目，員工同歡吵熱春節氣氛，成為縣府傳統；一○四年突然停辦，引起不少員工錯愕與婉惜。
縣府人事處表示，當時停辦有許多時空背景因素，尾牙摸彩一直是重頭戲，但一○二年大環境氛圍不佳，行政院取消尾牙摸彩，各縣市也多跟進，沒有摸彩活動，氣氛熱絡不起來，員工出席率不理想，翌年空桌率更高；縣府對員工問卷，多數贊成取消尾牙，一○四年撥給各局處每人四百元自行辦理，尾牙正式走入歷史。
「嘿嘿！嘿嘿嘿！」縣府社會處替代役男組成紅內褲兵團，么喝著宏亮聲音表演扇舞，舞姿逗趣搭配「小鮮肉」體格，引起驚聲尖叫，笑翻全場，是每年尾牙的壓軸；停辦後，員工有著些許失望，扇舞更成絕響。
停辦兩年期間，一直有復辦聲音，有員工認為，尾牙一年才一次，各局處員工聚在一起，有著溫馨與家人團圓感覺，再搭配別出心裁的活動安排，別具意義；也有局處反映，年節餐廳不好訂，且部分單位人少缺乏尾牙熱鬧氣氛，希望復辦；縣長林聰賢也希望藉尾牙聯繫各局處感情、凝聚員工向心力。縣府尾牙確定復辦，很多員工期待社會處替代役男的「扇舞」重出江湖；人事處指出，今年扇舞改走樂團風，會有清新悅耳的感覺，摸彩也恢復舉辦，希望重振縣府尾牙盛況。
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標題：〈北部〉停辦2年 宜蘭縣府恢復辦尾牙
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