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〈北部〉漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段

2017-01-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花公路一七零點四公里處和清隧道北口，昨天早上掉落一顆重達十公斤的落石，當場砸到一輛休旅車，所幸僅造成駕駛輕傷，經查去年蘇花公路，一共發生二百四十九起落石，其中頻率達五次以上的單一易落石路段竟有十二處，位於一四九點七公里處的漢本段更接連發生十一起坍方「居冠」，成為蘇花一百零五年度「最危險路段」。

去年全線共發生249起落石

蘇花公路總長一百一十八公里，北起宜蘭縣蘇澳鎮，南迄花蓮縣花蓮市，是花蓮通往宜蘭唯一要道，不僅能遠眺太平洋無敵海景，還可欣賞緊鄰的峭壁山色，是世界著名景觀公路之一，但因位處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界帶，大小地震頻繁，加上邊坡土石極易鬆動，不論天晴雨驟都有可能發生落石，危險程度還一度被冠上「死亡公路」惡名。

公路總局第四區養護工程處統計，蘇花公路自一零五點四公里至一七七點四公里處，截至去年十二月底，當年度總計發生二百四十九起落石，頻率達五次以上單一地點有十二處，包含宜蘭縣五處、花蓮縣七處，其中又以宜蘭一四九點七公里處漢本段的十一件次數最多。

南澳工務段長陳文昌說，針對蘇花公路曾發生落石路段，去年已陸續進行落石防護及邊坡保護工程，分別執行人工刷坡、機械刷坡、型框植生、掛網錨筋灌漿、岩面裂縫噴漿、縱洩溝護坡、噴凝土護坡等，盼能強化岩體結構，降低落石發生。

他強調，目前宜花二縣共計完成十五處易落石區域防護工程，五處仍在施工階段，另五處則在設計當中，並已擬定五大落石調查處置作為，依照發生狀況、次數及頻率，研擬相關對策。

工務段：加強落石段巡邏

陳文昌說，同地點月份發生二次且連續二個月發生處，將增加巡查頻率；連續三個月各發生二次、同地點月份發生三次或當落石地點有重要公路設施或保全對象時，則研擬對策並進行邊坡分級管制；連續兩個月各發生三次處，就必須增加巡查頻率及研擬對策與邊坡分級管制，藉此提升行車安全品質。

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  • 蘇花易落石注意事項及易落石路段一覽表

    蘇花易落石注意事項及易落石路段一覽表

  • 蘇花公路去年一共發生249起落石，其中頻率達5次以上的單一易落石路段竟有12處。（記者王峻祺攝）

    蘇花公路去年一共發生249起落石，其中頻率達5次以上的單一易落石路段竟有12處。（記者王峻祺攝）

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