〈北部〉國道一苗栗三義段 火燒車事件最多

2017-01-10

〔記者許展溢／苗栗報導〕國道一苗栗段事故多，尤其三義路段屢傳火燒車意外，近兩年來同路段就發生九起，部分駕駛認為是因路況不佳大彎道又多，爬坡又長、路燈少等因素。國道警方表示，該處因長又為上坡，若車輛老舊、保養不好，散熱不良的時候就會過熱起火。

近兩年共發生9起火燒車

國道警方指出，轎車、休旅車、客運等車種都曾在三義路段發生起火狀況，幾乎都是因為水箱、引擎過熱等機械問題而起火。

苗栗縣政府消防局三義分隊統計，前年一月至去年十月，國道三義路段就有九起火燒車意外。三義消防分隊表示，造成車輛起火原因，大部分都是因車輛機械太舊等問題，但該路段也曾發生有大貨車駕駛往外丟菸蒂，卡在車斗才燃燒。

國道警方表示，由於該處長又是上坡，車輛若太舊，又欠缺保養，便會導致散熱不良，只要機械過熱就容易起火。

國道警方也說，有些車主習慣將車輛改裝，建議車內重要電路、零件別輕易更換，部分重要設備若未經監理站允許，只要被查到也會依相關條例開罰，並且呼籲開車前切記檢查車輛狀況，定期保養，假設行進中發覺車內有異味或有菸冒出，一定趕快要注意後方來車，立即停在路肩，並報案請求協助。