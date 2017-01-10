〈北部〉2025非核家園 北台8縣市首長推綠能產業

2017-01-10

〔記者洪美秀／新竹報導〕北台八縣市組成北台區域發展推動委員會已十三年，昨天首度在新竹市舉行，包括中央部會、立法院、北部大專院校校長都來參與，會中八縣市首長共同宣示建構北台智慧綠能環境。新竹市長林智堅表示，這是繼三日由桃竹竹苗首長共同成功爭取健保總額增加四億後，規模更大、由八縣市共同發聲推動智慧綠能產業發展，希望達成中央二○二五年非核家園目標。

竹市：太 陽能業者貸款 全台最優

林智堅說，竹市已結合產、學、研界力量，推動「環保綠能太陽光電─新竹發光」計畫，其中，竹市與台灣企銀推出竹市創業便利貸專案，針對太陽光電業者，最高可貸一千兩百萬元，條件是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申貸六十萬元。

桃園：積極推動亞洲矽谷計畫

桃園市長鄭文燦則說，桃園市積極推動亞洲矽谷計畫，利用埤塘來發電，並推動電動機車產業，目前桃園市已有三萬台的電動機車，另外，他也呼籲中央鼓勵及輔導各縣市推動離岸風力發電，讓風力發電也成為台灣重要的電力來源。

竹縣：推動垃圾底渣再利用

新竹縣長邱鏡淳說，竹縣正積極推動垃圾處理問題，包括開放廚餘廠、巨大家具廠和水肥廠的互惠合作，並會推動垃圾焚化底渣回運、推廣再利用，期許中央能協助將底渣納入公共工程再利用，在法令協助鬆綁。

苗栗：鼓勵業者設置離岸風場

苗栗縣長徐耀昌說，已在後龍鎮十八公頃滯洪池及水利會大潭設置太陽光電發電系統，也鼓勵業者設置離岸風場，更有首創的鐵單車Raibike將在年底試營運。

宜蘭：公營方式推動綠色產業鏈

宜蘭縣副縣長吳澤成說，縣府已協助成立再生能源開發公司，以公營方式進行與推動綠色產業鏈。新北市副市長葉惠青則說，新北市是全球第一個將節電議題應用在參與式預算的城市，有五大廠房推動太陽能光電。

新北、北市：推太陽能發電

台北市副市長林欽榮則說，台北市已在推動智慧城市，包括推動智慧公共住宅、銀髮公共住宅，未來還有「3U」智慧交通計畫及太陽光電發電四大主軸。

基隆：將擴大交通觀光建設

接下第十四屆北台主辦縣市的基隆市長林右昌強調，北台灣八縣市的智慧綠能產業已推展成功，未來將進一步擴大到交通與觀光建設，讓區域治理更具動能，打造北台都會品牌，創造更多的發展機會。