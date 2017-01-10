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〈北部〉2025非核家園 北台8縣市首長推綠能產業

2017-01-10

〔記者洪美秀／新竹報導〕北台八縣市組成北台區域發展推動委員會已十三年，昨天首度在新竹市舉行，包括中央部會、立法院、北部大專院校校長都來參與，會中八縣市首長共同宣示建構北台智慧綠能環境。新竹市長林智堅表示，這是繼三日由桃竹竹苗首長共同成功爭取健保總額增加四億後，規模更大、由八縣市共同發聲推動智慧綠能產業發展，希望達成中央二○二五年非核家園目標。

竹市：太 陽能業者貸款 全台最優

林智堅說，竹市已結合產、學、研界力量，推動「環保綠能太陽光電─新竹發光」計畫，其中，竹市與台灣企銀推出竹市創業便利貸專案，針對太陽光電業者，最高可貸一千兩百萬元，條件是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申貸六十萬元。

桃園：積極推動亞洲矽谷計畫

桃園市長鄭文燦則說，桃園市積極推動亞洲矽谷計畫，利用埤塘來發電，並推動電動機車產業，目前桃園市已有三萬台的電動機車，另外，他也呼籲中央鼓勵及輔導各縣市推動離岸風力發電，讓風力發電也成為台灣重要的電力來源。

竹縣：推動垃圾底渣再利用

新竹縣長邱鏡淳說，竹縣正積極推動垃圾處理問題，包括開放廚餘廠、巨大家具廠和水肥廠的互惠合作，並會推動垃圾焚化底渣回運、推廣再利用，期許中央能協助將底渣納入公共工程再利用，在法令協助鬆綁。

苗栗：鼓勵業者設置離岸風場

苗栗縣長徐耀昌說，已在後龍鎮十八公頃滯洪池及水利會大潭設置太陽光電發電系統，也鼓勵業者設置離岸風場，更有首創的鐵單車Raibike將在年底試營運。

宜蘭：公營方式推動綠色產業鏈

宜蘭縣副縣長吳澤成說，縣府已協助成立再生能源開發公司，以公營方式進行與推動綠色產業鏈。新北市副市長葉惠青則說，新北市是全球第一個將節電議題應用在參與式預算的城市，有五大廠房推動太陽能光電。

新北、北市：推太陽能發電

台北市副市長林欽榮則說，台北市已在推動智慧城市，包括推動智慧公共住宅、銀髮公共住宅，未來還有「3U」智慧交通計畫及太陽光電發電四大主軸。

基隆：將擴大交通觀光建設

接下第十四屆北台主辦縣市的基隆市長林右昌強調，北台灣八縣市的智慧綠能產業已推展成功，未來將進一步擴大到交通與觀光建設，讓區域治理更具動能，打造北台都會品牌，創造更多的發展機會。

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  • 北台灣八縣市首長會議組成的北台八縣市區域發展委員會首次齊聚新竹市，各縣市首長或副首長以平板電腦簽名，秀出合作模式，期取打造亮麗的區域發展平台。（記者洪美秀攝）

    北台灣八縣市首長會議組成的北台八縣市區域發展委員會首次齊聚新竹市，各縣市首長或副首長以平板電腦簽名，秀出合作模式，期取打造亮麗的區域發展平台。（記者洪美秀攝）

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