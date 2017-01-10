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〈北部〉台六十六線銜接國道三號 砸50億108年動工

2017-01-10

〔記者邱奕統／桃園報導〕每到例假日，大溪區遊客眾多，大溪區雖然已有國道三號、台六十六線快速道路，但兩者未銜接，紓解交通壅塞有限，市府爭取設置系統交流道，讓國道三號與台六十六線銜接；交通局表示，計畫可行性已獲行政院核定通過，預計一○七年完成用地取得，一○八年動工，總經費近五十億元，市府負擔四億多元，預計一一一年完工。

國道三號是南北向的高速公路、台六十六線是東西向的快速道路，兩條道路相距不遠，但當初興建時未規劃銜接轉運的需求，導致駕駛人必須下台六十六線匝道，再經一一二甲線、大溪交流道才能開上國道三號。台六十六線匝道與國三交流道相距約兩百公尺，車潮加上交通號誌等因素，車輛經常回堵，一一二甲線壅塞不堪，被交通局列為壅塞路段。

經過地方人士不斷爭取，交通部國道高速公路局計畫沿一一二甲線興建高架段方式，讓台六十六線與大溪交流道銜接，並在大溪交流道增設南出、北入匝道，工程總長度四．九公里，總經費約四十九．六億元，用地費佔十二．五六億元。

交通局表示，銜接工程完工後，可紓解大溪交流道的交通，並提高一一二甲線道路服務水準，改善台六十六線與一一二甲線路口的交通問題。

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