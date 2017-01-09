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〈南部〉拉倒孫文銅像將入監 蔡丁貴公園守夜

2017-01-09

〔記者蔡文居／台南報導〕自由台灣黨黨主席蔡丁貴教授被控於二○一四年拉倒台南湯德章紀念公園的孫文銅像，被法院依毀損罪判拘役四十天，與前案合併執行減為廿五天確定。蔡丁貴拒絕易科罰金，將於本月十一日入監服刑，昨晚他重返湯德章紀念公園守夜，今早將遊行到市府，並召開記者會，之後一路北上入監服刑。

蔡丁貴表示，他這次要入獄主要是因台南市長賴清德控告他，賴清德自稱主張台灣獨立，卻又要保護孫文銅像，保護中華民國殖民體制，還向他民事求償，他要以此行動來凸顯中華民國是流亡政府，孫文非我們的國父，孫文和蔣介石在各地的銅像，希望大家於今年內能夠把它們拆下來，有需要他幫忙的，可以跟他連絡。

南市府回應說，轉型正義有多元方式，市府尊重蔡丁貴教授作法。蔡教授因毀損被起訴，過程中市府已經盡力協助，但法治社會有明確規範，蔡教授最後被判刑，市府也感遺憾！

市府表示，台南市這幾年來積極推動轉型正義，二○一五年讓政治圖騰離開校園，將全市國中小蔣中正銅像移置，保存湯德章故居，列為名人故居，並訂定三月十三日為「正義與勇氣紀念日」，也以鄭南榕的四月七日殉道日訂為言論自由日，希望讓更多人了解歷史，學習他們的精神。

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  • 蔡丁貴拒絕易科罰金，將於本月11日入監刑，昨晚他重返湯德章紀念公園守夜。（記者蔡文居攝）

    蔡丁貴拒絕易科罰金，將於本月11日入監刑，昨晚他重返湯德章紀念公園守夜。（記者蔡文居攝）

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