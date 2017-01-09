〈南部〉愛心農民 高麗菜義賣助學

2017-01-09

〔記者王涵平／新營報導〕農民董芳忠提供高麗菜義賣助學，北台南家扶中心扶助的青少年昨日下田賣力採摘，希望為今年艱困的助學金籌募工作盡點心力。

董芳忠以友善耕作種植的棗子、小番茄、稻米，長年提供北台南家扶中心義賣籌募助學金，今年種植的八千顆高麗菜，適逢菜價下跌，僱工採收、運送已不划算，因此決定免費贈送給弱勢團體，如一般民眾自行到田間採摘，每顆只要十元。

北台南家扶中心二月將發放扶助學子助學金，但目前僅達目標的三成左右，社工督導吳宜菁表示，前天接獲董芳忠願意提供高麗菜義賣的消息，立即動員卅六位少年展力方案的國高中學子幫忙，昨天先運回北台南家扶中心，今日起會在愛心小棧義賣，視每顆大小義賣金額十元、廿元不等，有興趣認購的民眾可至北台南家扶與愛心小棧選購。

不少家扶扶助學子都是首次下田體驗農務，雖然得彎腰收割高麗菜、撿拾運送，在暖冬陽光下滿身大汗，但覺得很有意義，希望自助人助，順利籌募到助學金。