〈南部〉高史館陶瓷典藏展 生活時尚新定義
2017-01-09
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市史博館以出土的「高雄市役所瓷杯」角度出發，即日起推出「陶瓷，生活故事」典藏文物特展，透過今昔日常生活器物與生活空間的對話，展現陶瓷千變萬化的美妙姿態，從陶藝家的作品中重新定義生活的時尚。
史博館指出，這次展品中，有高市府指定的一般古物「紅陶虎爺」、「五彩人物直筒式花瓶」，以及展現古時匠師精湛技藝的「交趾陶憨番抬厝角塑像」、「江清露—八仙交趾陶騎獸像」，另外，「素燒紅陶櫥櫃（陶質茶擔）」的藏品，在故宮也有典藏類似文物，都將在本次展覽中首度公開露面。
館長楊仙妃說，這次特展是高史博法人改制後首檔特展，希望突破與民間合作的模式，與HCG（和成欣業）、三位陶藝家從不同觀點與表現展示手法，讓民眾從日常生活裡培養對陶瓷之美的欣賞能力。
此外，高史博特地委託歐洲修復大師史蒂芬諾．史卡佩里（Stefano Scarpelli） 門下弟子蔡舜任帶領的團隊進行館藏「江清露—八仙交趾陶騎獸像」其中四件養護。
蔡舜任表示，特展中所展出的展品，可看出早期藝師製作精巧的工藝品、藝術品的用心，還有時間累積的價值；展場內還可看出修復前後的展品對比，展期結束後將進行另四件展品養護，再現文物原有風貌。
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